Вторник, 17 Июля 2018 12:59

АрмИнфо. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26-27 июля в Санкт-Петербурге с главами кабминов стран ЕврАзЭС обсудит сотрудничество в энергетике и цифровой сфере. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"26-27 июля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕврАзЭС>, - говорится в сообщении российского кабмина.