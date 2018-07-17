Вторник, 17 Июля 2018 12:32

АрмИнфо. Служба Национальной безопасности Армении, благодаря предпринятым широкомасштабным оперативно-разведывательным мероприятиям раскрыла коррупционную схему, действующую при проведении летнего призыва на срочную воинскую службы.

Согласно сообщению СНБ, в коррупционную схему была вовлечена группа граждан, должностные лица, в том числе, врачи и работники военкоматов. "Последние за взятку организовали и провели процесс по предоставлению отсрочки или освобождения от службы в армии более четырем десяткам призывников по поддельным медицинским заключениям. В действующей схеме по ряду эпизодов исключительную роль играл врач Арамаис Маносян. Согласно полученным данным, бывший военнослужащий Республиканского сборного пункта МО Армении Коля Косакян, владея нюансами работы военкомата и используя связи среди сотрудников и врачей, с группой лиц по предварительному сговору, за взятку в размере до $14 тыс. организовывал процесс по перенаправлению призывников военными комиссариатами в гражданские больницы, а затем посредством предоставления им подложных заключений о состоянии здоровья, освобождал их от обязательной воинской службы, или предоставлял отсрочку, или же списывал в резерв. Косакяну и его сподвижникам помогали врачи-специалисты из разных медучреждений, бывшие и действующие сотрудники военкомата, которым передавалась часть средств, взятых у граждан", - говорится в сообщении СНБ РА.

При этом подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело, были допрошены десятки лиц, проведено около 20 обысков, в результате которых было обнаружены документы, имеющие существенное значение для дела.

В СНБ сообщили, что также был выявлен эпизод о достижении Косакяном договоренности со своим знакомым, военкомом Гегаркуникоской области Гариком Аракеляном об освобождении солдата-срочника от воинской службы за $11 тыс. на основе подложных меддокументов.

По факту обвинения предъявлены трем лицам - Коле Косакяну ( ст. 38-312 ч.3. п.1 УК РА), Гарику Аракеляну (ст.311 ч.4 п.2 УК РА) и Арамаису Маносяну (ст. 311 ч.3 п. 3 и ст.311 ч.4 п.2 УК РА). В качестве меры пресечения избран арест. Продолжаются мероприятия по выявлению всех возможных участников преступления.