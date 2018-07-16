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 Понедельник, 16 Июля 2018 16:52
Марианна Мкртчян

Балаян: Армения не скрывает, что ожидает мандата от Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима с ЕС

Балаян: Армения не скрывает, что ожидает мандата от Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима с ЕС

АрмИнфо. Вопрос начала диалога о либерализации визового режима с ЕС был на повестке встреч премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе. Об этом 16 июля на брифинге Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Мы не скрываем, что ожидаем предоставления соответствующего мандата со стороны Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима. Это не означает, что завтра или послезавтра, или через месяц, или год у нас будет этот либерализованный режим. Но, тем не менее, нужно начать диалог, чтобы понять, о чем мы будем говорить. Мы четко знаем и осознаем условия, есть несколько критериев, которым мы уже давно соответствуем. И чем раньше мы начнем диалог, тем раньше сможем закончить, и начать разработку соответствующего соглашения", - заключил Балаян.

Отметим, что между Арменией и ЕС с января 2014 года действует упрощенный визовый режим, который предполагает сокращение сроков рассмотрения запросов для получения виз до 10 дней и сокращения ее стоимости до 30 евро. Также введен упрощенный порядок получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен.

Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вместе с подписание соглашения об упрощенном визовом режиме, Армения также подписала соглашение о реадмисии. После этого, власти Армении неоднократно подчеркивали необходимость старта диалога вокруг второго этапа процесса либерализации, однако он по тем или иным причина постоянно откладывается.

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