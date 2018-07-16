Понедельник, 16 Июля 2018 16:40

АрмИнфо. Омбудсмен Армении готов приложить все усилия в рамках своей компетенции, для решения проблемы возникшей между участниками акций протеста и представителями ААЦ. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна, в котором он коснулся инцидента с нападением на Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в заявлении, в частности, говорится: "Весьма тревожны последнее события связанные с Армянской Апостольской Церковью. Мониторинг показывает, что в этих событиях проявились тенденции в применении силы и даже насилия. Это явление опасно с точки зрения толерантности и солидарности в обществе.

Сложившаяся ситуация требует мирного решения, которое устроит обе стороны. Омбудсмен готов приложить все усилия в рамках своей компетенции для решения данной проблемы".

Отметим, что в последнее время в Эчмиадзине проходят акции протеста с требованием отставки Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. 14 июля Гарегин Второй отправился в паломничество в Гндеванк, где члены известной инициативы заблокировали возможность передвижения, в его адрес озвучивали угрозы. Через несколько часов сотрудники полиции разблокировали дорогу