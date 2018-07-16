Понедельник, 16 Июля 2018 16:34

АрмИнфо. Армения ожидает гораздо более серьезного отношения, хотя сама не пересмотрела свою политическую повестку с ЕС. Такое мнение высказал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски, 16 июля комментируя слова премьер-министра РА о серьезных ожиданиях армянской стороны от европейских партнеров.

По словам европейского дипломата, ЕС приветствует изменения в Армении и готов оказать содействие проводимым реформам. Данные посылы, как отметил Свитальски, были переданы армянскому премьеру в ходе брюссельских встреч с представителями ЕС. Делегация Евросоюза в РА, со своей стороны, как указал посол, готова выслушать ожидания правительства Армении и сделать все возможное, чтобы конкретными действиями оказать содействие армянскому народу.

Армения, по его словам, ждет от ЕС институционального, технического и финансового содействия, но для обеспечения прогресса, евроструктуры, в свою очередь, должны получить конкретные предложения от армянских партнеров. "ЕС настроен решительно поддержать армянские реформы. Я периодически встречаюсь с членами правительства и при каждой встрече задаем вопрос: "Чем мы можем помочь вам? Чего вы ожидаете от нас?", поскольку есть необходимость иметь целостную картину того, вокруг чего должна будет вестись совместная работа>, - отметил он.

В ЕС понимают, что новому правительству необходимо время - многие министры "новички" в правительственной работе. Вместе с тем, как указал Свитальски, ЕС - "сложная организация" и некоторым должностным лицам и организациям нелегко понять суть ее работы. Для лучшего понимания, по словам посла, в эту субботу будет организован семинар, и "новым лицам" будет дана возможность понять, как работать с ЕС и какие есть инструменты содействия.

На сегодня, как подчеркнул Петр Свитальски, политической и правовой основой отношений Армении и ЕС является Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Если армянское правительство пожелает пересмотреть приоритеты партнерства, которые были согласованы еще при прежнем кабмине, то Евросоюз готов обсудить эти идеи. "Мы нуждаемся в конкретных предложениях и уточнении ожиданий Армении от ЕС, чтобы совместно их обсудить и работать более конструктивно", - указал он

Что касается финансового содействия Армении со стороны ЕС, то, как пояснил глава делегации, оно было определено на 7-летний период - на 2013-2020гг. Данный период подразделяется на два подпериода, и в рамках плана совместных содействий ЕС на период 2018-2020гг. финансовая помощь Армении была увеличена на 25% (140-160 миллионов евро). Данная цифра, как указал посол, достаточно существенная. При этом, Армения может получить и больше, если предложит "работающие" программы". Свитальски призвал не забывать, что более 50% внешнего содействия Армении поступает именно из ЕС. Таким образом, как подчеркнул Петр Свитальски, несмотря на всю сложность процедур, ЕС проявляет большую гибкость во взаимоотношениях со странами-партнерами.

Напомним, что 14 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с разъяснением по поводу одного отрывка своего брифинга в аэропорту Брюсселя 12 июля, где указал, что демократическая Армения ожидает гораздо более серьезного отношения. "Я сказал, что после революции мы слышали много приветственных заявлений от ЕС, но никаких серьезных изменений в политике не произошло, положение то же самое, что и 3-4 месяца назад. А значит, либо следует снизить уровень воодушевленности этих заявлений, либо изменить политику", - заявил он ранее в брюссельском аэропроту.