Понедельник, 16 Июля 2018 16:26

АрмИнфо. По приглашению Омбудсмена Армана Татояна в Армению прибыла делегация, возглавляемая Защитником прав человека Грузии Нино Ломджария.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена, в ходе трехдневного визита предусматриваются обсуждения по теме обеспечение прав лиц, лишенных свободы, проведение рабочего совещания по обмену опытом между правозащитными национальными учреждениями, а также совместный визит в пенитенциарные учреждения Армении.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария также проведет беседу с гражданами Грузии, находящимися в местах лишения свободы Армении.