Понедельник, 16 Июля 2018 15:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян был достаточно честен в своих оценках взаимоотношений с ЕС, говоря о том, что Ереван кроме заявлений также ожидает предметного содействия реформам.

Об этом 16 июля на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу взаимоотношений с ЕС, сделанных в аэропорту Брюсселя. "Предметное содействие развитию Армении, как уже подчеркнул Пашинян, 160 млн евро. Это уже заранее спланированная и включенная в бюджет ЕС сумма. Речь идет о дополнительной помощи по реализации инфраструктурных программ параллельно с содействием демократизации и укреплению гражданских институтов", - отметил он.

При этом Балаян добавил, что накануне советник по внешним отношениям премьер-министра Армении Арсен Харатян достаточно четко разъяснил армянскую позицию и принцип взаимодействия по формуле "больше за большее". Балаян также констатировал, что Пашинян в ходе своих встреч поднимал этот вопрос, а потом озвучил позицию во время беседы с журналистами. "Отрицательной реакции из Брюсселя мы не получали. Наоборот, мы ожидаем, что эти наши ожидания будут иметь положительный отклик и будут озвучены предложения касательно реализации конкретных проектов. И речь идет не только о содействии проведению выборов. Есть множество иных вопросов - это инфраструктурные проекты, промышленные и другие. У нас есть ожидания, и мы их не скрываем", - заключил пресс-секретарь МИД Армении.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе беседы с журналистами в аэропорту Брюсселя 12 июля выразил недовольство уровнем отношений, существующих сегодня с Евросоюзом. "После демократической революции из Евросоюза были многочисленные заявления, но, по сути, в политике ЕС нет существенных изменений. То есть политика ЕС не изменилась. Она осталась такой же, как 3-4 месяца назад. И мы это констатируем. Надо либо снизить воодушевленный тон этих заявлений, либо существенно изменить саму политику", - заявил Пашиян.