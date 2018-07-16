Понедельник, 16 Июля 2018 15:37

АрмИнфо. В МИД Армении знакомы с различными комментариями и оценками касательно выдержек в декларации с последнего саммита НАТО. Об этом 16 июля на брифинге Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

При этом он добавил, что не хотел бы заниматься лингвистическим анализом на брифинге по этому вопросу. "Четко одно: в 67 параграфе декларации с последнего саммита НАТО зафиксировано, что переговоры или конфликты должны быть урегулированы в действующих форматах и на основе принципов международного права, в частности на основе Устава ООН и Хельсинского заключительного акта. Это то, о чем говорим мы - на основе международных норм и в действующем формате", - резюмировал Балаян.

Отметим, что заключительная декларация саммита НАТО в Брюсселе содержит призыв мирного разрешения конфликтов на Южном Кавказе. В пункте 67 Декларации отмечено: "НАТО продолжает поддерживать право всех партнеров на независимые и суверенные решения в области внешней политики и политики безопасности без внешнего давления и принуждения. В том же пункте декларации подчеркивается, что НАТО продолжает поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. Мы настоятельно призываем все стороны заняться мирным урегулированием конфликтов конструктивно, и с усиленной политической волей в сложившихся рамках переговоров".