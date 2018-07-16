Понедельник, 16 Июля 2018 15:38

АрмИнфо. Шенгенская виза для армян может не подорожать. Об этом, заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски 16 июля на пресс-конференции, комментируя АрмИнфо возможные итоги реформ Шенгенского кодекса для граждан Армении.

По словам дипломата, из-за сильного миграционного давления ранее в Евросоюзе стартовали реформы Шенгенского кодекса. Было сделано это с целью защиты собственных границ. "Предполагается внести определенные элементы, способствующие повышению уровня контролируемости передвижения людей", - уточнил Свитальски.

Так, 19 июня 2018 года послы ЕС от имени Совета одобрили мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый режим. Высказать свою позицию относительно предложения "О внесении изменений в Шенгенский пограничный кодекс в отношении временного восстановления контроля на внутренних границах", как отметил посол, Совету Европы дано 6 месяцев. В результате принятия данного предложения, помимо процедурных изменений по оформлению въездной Шенгенской визы, возможно, повысятся базовые цены визы с 60 евро до 80 евро, а для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с ЕС - с 30 евро до 40 евро.

Тем не менее, как указал Петр Свитальски, в отношении Армении, страны, с упрощенным визовым режимом, не предвидится процедурных изменений. Скорее всего, по словам Петра Свитальски, граждан страны также не коснется увеличение стоимости Шенгенской визы.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в июне стартовали реформы Шенгенского кодекса. Процесс должен дать европейцам более действенные средства контроля границ для противодействия наплыву мигрантов, а также

обеспечить некоторое упрощение процедуры выдачи виз "добропорядочным путешественникам". Однако платой за это станет повышение базовой цены Шенгенской визы с 60 евро до 80 евро, а для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с ЕС, с 30 евро до 40 евро.

Тем временем, между Арменией и ЕС с января 2014 года действует упрощенный визовый режим, который предполагает сокращение сроков рассмотрения запросов для получения виз до 10 дней и сокращения ее стоимости до 30 евро. Также введен упрощенный порядок получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вмсете с подписание соглашения об упрощенном визовом режиме, Армения также подписала соглашение о реадмисии. После этого, власти Армении неоднократно подчеркивали необходимость старта диалога вокруг второго этапа процесса либерализации, однако он по тем или иным причина постоянно откладывается.

Действующий Шенгенский кодекс вступил в силу в 2010 году. Этот документ охватывает правила обработки заявок и выдачи краткосрочных виз в ЕС, то есть виз на пребывание не более 90 дней на территории стран Евросоюза в 180 дней. Впервые о планах ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону Еврокомиссия сообщила в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже. Тогда 28 стран Евросоюза приняли резолюцию, в которой объявили о решении усилить погранконтроль на внешних границах ЕС. Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Она предполагает отмену паспортного контроля на границах стран, подписавших соответствующее Шенгенское соглашение.