Понедельник, 16 Июля 2018 15:36

АрмИнфо. Главы европейских стран серьезно восприняли слова Никола Пашиняна о Карабахе, озвученные в Брюсселе, и готовы передать мессиджи мира Азербайджану. Об этом заявил журналистам глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По словам посла, необходимо сделать все возможное для снижения эскалации конфликта. "Мы делаем все возможное, в том числе оказываем содействие Минской группе ОБСЕ по карабахскому урегулированию", - заявил европейский дипломат.

Как указал Свитальски, первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Брюсселе. Карабахский вопрос был в числе приоритетных также в ходе брюссельских встреч армянского премьера с высокопоставленными чиновниками ЕС. "Мы выслушали озабоченность армянской стороны и сделаем все возможное, чтобы направить мессиджи мира и спокойствия Азербайджану", - сказал посол.

Отметим, что находясь в Брюсселе, премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу Euronews. В связи с карабахской проблемой Пашинян, в частности, сказал: <Этот конфликт должен быть разрешен только мирным путем. К сожалению, с первых дней моего пребывания на посту премьер-министра Армении я вижу, что Азербайджан увеличивает свою агрессивность по отношению к Армении. По-моему, теперь мы видим, что ситуация меняется, потому что эта агрессивная политика направлена не только против Армении, но и против демократии, ведь теперь Армения - действительно демократическая страна>. <Я думаю, руководство Азербайджана опасается, что его собственный народ, вдохновившись армянскими процессами, начнет в Азербайджане демократические изменения>, - также отметил Пашинян. Отвечая на вопрос о возможной роли НАТО в урегулировании карабахского конфликта, премьер отметил, что будет очень полезно, если НАТО направит Азербайджану сильный сигнал о том, что любая попытка разрешить нагорно- карабахский конфликт с применением силы встретит сильную реакцию со стороны международного сообщества.