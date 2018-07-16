Понедельник, 16 Июля 2018 15:35

АрмИнфо. 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%. Об этом сообщил 16 июля на пресс-конференции глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски, представляя результаты периодического опроса в странах Восточного партнерства опросы. По словам, европейского дипломата, результаты последнего опроса воодушевляют.

Так, согласно опросу восприятия ЕС населением страны, 70% армян доверяет ЕС. "Это удивительный показатель, если учитывать, что по сравнению с прошлым годом доверие населения Армении к ЕС возросло на 5%, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%", - указал посол. 80% армян считают отношения с ЕС хорошими, 69% положительно оценивают финансовое содействие ЕС, а 66% верят в эффективность данного содействия, 33%, напротив, считает его недостаточно эффективным, 53% населения Армении положительно оценивает содействие ЕС в их повседневной жизни, а 55% отметили содействие Евросоюза в борьбе с коррупцией в РА. Как указал посол Свитальски, они удовлетворены результатами ежегодного опроса тет-а-тет среди 6 тыс. граждан в Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Беларуси и Украины.

Так, показатель положительного восприятия ЕС гражданами Армении оказался выше среднего по региону. "Vox populi, vox dei - "голос народа - голос Бога", а голос армянского народа для нас является определяющим, поскольку основной целью нашего присутствия в Армении является облегчить жизнь граждан страны. До тех пор, пока они нуждаются в нас, ценят нашу работу, мы продолжим нашу деятельность на территории Республики Армения", - заключил глава делегации ЕС в РА.