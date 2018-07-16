Понедельник, 16 Июля 2018 14:23

АрмИнфо. Диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний GeoProMining провела ряд праздничныx мероприятий в связи с профессиональным праздником "День горняка и металлурга".

Так 13-14 июля, в городах Варденис, Арарат и Агарак (города присутствия Компании в Армении) прошла церемония награждения лучших сотрудников благодарственными грамотами и денежными поощрениями. Несколько сотрудников компании были награждены благодарностью Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА и памятной медалью Союза горняков и металлургов Армении.

В рамках фестиваля, в городах была организована детская развлекательная программа, где выступили вокальные и танцевальные труппы местных школ. Ученики местных художественных школ подготовили рисунки на тему «Моя Родина» Мероприятия завершились праздничным концертом с участием звезд эстрады, артистов театра и праздничным фейерверком .

"Отмечать "День горняка и металлурга" для GeoProMining стало доброй традицией. Хочу поздравить коллективы ГеоПроМайнинг, а также ветеранов труда с профессиональным праздником! Главная ценность наших предприятий, безусловно, это наши сотрудники- люди, обладающие особой трудовой закалкой и выдержкой, настоящие профессионалы своего дела,которые передают из поколения в поколение свое мастерство, любовь и преданность выбранной профессии, - отметил в своем поздравительном слове президент компании GeoProMining Роман Худолий. Он пожелал сотрудникам Компании новых трудовых успехов и крепкого, как сталь, здоровья, а предприятиям группы хороших перспектив и стремительного развития.

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. В Армении Компании принадлежат Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение, а также Араратская золотоизвлекательная фабрика.

За 10 лет компания инвестировала в экономикуАрмении более 505 млн.долларов. Социальные инвестиции компании в Республику Армения за эти годы превысили 8 млн.долларов США.