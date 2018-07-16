Понедельник, 16 Июля 2018 14:12

АрмИнфо. В МИД Армении предпринимаются шаги по оценке той опасности, которая грозит гражданину Беларуси армянского происхождения, блогеру Владиславу Мовсесову. Об этом 16 июля на брифинге Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Гражданин Беларуси Влад Мовсесов опубликовал видео, в котором сообщил, что ему угрожают, и его жизни грозит опасность. Он вчера опубликовал новое видео об этом. Скажу коротко, мы находимся на связи с ним. На данный момент предпринимаются шаги для оценки степени угрозы, грозящей Мовсесову и, конечно же, возможного оказания ему содействия", - отметил пресс-секретарь МИД Армении. При этом он выразил убеждение, что, поскольку он является гражданином Беларуси, белорусские власти должны предпринять шаги по оказанию содействии и обеспечению безопасности своего гражданина.

Раннее, белорусский блогер армянского происхождения Влад Мага (Владислав Мовсесов) записал видеообращение в Youtube, в котором рассказал о том, что Азербайджан объявил его в розыск и ему угрожает опасность. "Вчера Азербайджан объявил меня в розыск. Я уже покинул свою страну, куда я направляюсь - пока сказать не могу, в целях своей безопасности. Прошу все страны, которые считают меня своим союзником, примите какие-либо меры по отношению к моей ситуации. Обычные люди, зрители хотя бы распространите эту информацию. Поверьте, я знаю, о чем говорю, моя жизнь находится в опасности, за мной ведется слежка на каждом шагу>, - сказал Влад Мага.

Блогер добавил, что если через три дня он не выйдет на связь, это будет означать, что с ним случилось что-то плохое. Влад Мага стал известен после посещения Азербайджана, где хотел найти дом своих предков в городе Гянджа, после чего решил посетить Нагорно- Карабахскую республику. После выпуска ролика о путешествии по Азербайджану Владу Маге начали поступать угрозы.