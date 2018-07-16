Понедельник, 16 Июля 2018 13:57

АрмИнфо. В ходе Брюссельской встречи глав МИД Армении и Азербайджана вопрос о встречи армянского премьера Никола Пашиняна с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым не поднимался. Об этом 16 июля на брифинге Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Говоря в целом о встрече Мнацаканян-Мамедъяров, представитель армянского внешнеполитического ведомства в очередной раз напомнил, что она носила ознакомительных характер, и каких-то конкретных договоренностей на ней не было достигнуто. Вместе с тем, Балаян подчеркнул, что стороны выразили готовность продолжить контакты.

В тоже время пресс-секретарь МИД Армении заметил, что на неофициальном уровне прозвучали мнения о возможном воздействии предстоящих в Армении электоральных процессов на переговорный процесс, и необходимости взять паузу на этот период. "Мы считаем, что предвыборный период не может быть препятствием для переговорного процесса, который должен протекать на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И они не могут быть препятствием в направлении создания соответствующей для мира атмосферы и обеспечения прогресса. И наша позиция известна и озвучивалась неоднократно, а именно, что наиважнейшим вопросом является обеспечение безопасности Арцаха и его статуса. И нашим приоритетным принципом является обеспечение этих условий в ходе переговоров", - подчеркнул Балаян.

Представитель МИД Армении также проинформировал, что на встрече поднимался и вопрос о выполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, касательно расширения мер доверия, вот уже на протяжении двух лет, торпедируемых Азербайджаном. "Речь идет о расширении мандата офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и внедрении механизмов доверия на линии соприкосновения войск - договоренности, выполнению которых на протяжении двух уже лет препятствует Азербайджан", - заключил Балаян.