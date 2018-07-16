Понедельник, 16 Июля 2018 13:23

АрмИнфо.Армянская сторона предпринимает все меры для скорейшего возвращения, плененного Карена Казаряна из Азербайджана на родину. Об этом 16 июля на брифинге Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Он отметил, что гражданин Армении, пока еще по невыясненным обстоятельствам, оказавшийся на территории Азербайджана, имеет психологические отклонения, и именно поэтому он был освобожден от службы в армии. "Есть все необходимые документы доказывающие этот факт. Все факты переданы в Международный комитет красного креста. Минобороны Армении находится в контакте с Ереванским офисом МККК, и по их средствам пытается предпринять необходимые меры для скорейшего и безопасного возвращения Казаряна. По иным направлениям также ведутся работы, однако на данный момент о каком-либо прогрессе по этому вопросу говорить не приходится", - заметил Балаян.

Он также добавил, что понятно, по каким причинам Азербайджан повышает градус напряженности в зоне карабахского конфликта, о чем в ходе вчерашнего интервью заявил и премьер-министр Армении Никол Пашиян. По его словам, этой цели преследуют служат попытки Баку представить Казаряна в качестве диверсанта. Балаян в этом контексте напомнил, как в Азербайджане истязались над другими армянскими мирными гражданами, оказавшимися на их стороне, и жизни которых не удалось спасти по возвращению в Армению.

Ранее, азербайджанские СМИ сообщили о том, что 15 июля в Газахском районе была пресечена попытка проникновения "диверсионной группы с армянской стороны, а один из членов группы по имени Карен Казарян (1984 г.р.) был взят в плен".

Меж тем, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян реагируя на эту информацию сообщил, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян (1984 г.р.) не служит и никогда не служил в ВС РА.

В свою очередь в Полиции Армении также назвали дезинформацией сообщение азербайджанской стороны. "Карен Казарян является жителем

приграничного села Бердаван Тавушской области Армении и не имеет никакого отношения к военной службе. У него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медицинском учреждении. В настоящее время уточняются обстоятельстватого, как Карен Казарян оказался на территории Азербайджана ", - написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Полиции Армении Ашот Агаронян.

Также стало известно, что министр обороны Армении Давид Тоноян, будучи главой межведомственной Комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших, обратился в Ереванский офис Международного комитета Красного креста для организации возвращения гражданина РА Карена Казаряна.