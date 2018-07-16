Понедельник, 16 Июля 2018 13:20

АрмИнфо. Борьба с коррупцией является для нас приоритетной. Об этом 15 июля в ходе Facebook-овской конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер отметил, что необходимо шаг за шагом "следовать" за каждой копейкой, украденной у граждан Армении.

"Сожалею, но в последние несколько месяцев не все полномочные структуры эффективно борются с коррупцией. И время от времени может сложиться впечатление, что определенные звенья правоохранительной сферы саботируют борьбу с коррупцией. Однако, хочу заметить, что она должна активно продолжаться в нашей стране, но это должно происходить в соответствии с буквой закона ", - подчеркнул Пашинян.

Глава правительства напомнил, что он тоже являлся политзаключенным, подчеркнув, что для него будет личным позором, если в Армении вновь появятся политические заключенные. "В тоже время, для меня будет личным позором, если борьба с коррупцией не будет эффективной. Если в правоохранительной системе будут звенья, которые не будут проявлять свою эффективность в борьбе с коррупцией, будут произведены кадровые изменения ", - заключил Пашинян.