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АрмИнфо. Борьба с коррупцией является для нас приоритетной. Об этом 15 июля в ходе Facebook-овской конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер отметил, что необходимо шаг за шагом "следовать" за каждой копейкой, украденной у граждан Армении.
"Сожалею, но в последние несколько месяцев не все полномочные структуры эффективно борются с коррупцией. И время от времени может сложиться впечатление, что определенные звенья правоохранительной сферы саботируют борьбу с коррупцией. Однако, хочу заметить, что она должна активно продолжаться в нашей стране, но это должно происходить в соответствии с буквой закона ", - подчеркнул Пашинян.
Глава правительства напомнил, что он тоже являлся политзаключенным, подчеркнув, что для него будет личным позором, если в Армении вновь появятся политические заключенные. "В тоже время, для меня будет личным позором, если борьба с коррупцией не будет эффективной. Если в правоохранительной системе будут звенья, которые не будут проявлять свою эффективность в борьбе с коррупцией, будут произведены кадровые изменения ", - заключил Пашинян.
|Балаян: Армения не скрывает, что ожидает мандата от Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима с ЕС
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|По приглашению Омбудсмена в Армению прибыла защитник прав человека Грузии
|Балаян: Ереван ожидает от ЕС предметного содействия развитию Армении
|Петр Свитальски: Модернизация визовой политики ЕС, скорее всего, не затронет Армению
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
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|Балаян: Армянская сторона предпринимает все меры для скорейшего возвращения Карена Казаряна из Азербайджана на родину
|Глава правительства Армении: Борьба с коррупцией является для нас приоритетной
|Премьер-министр Армении: Необходимо внедрить медстрахование для социально необеспеченных слоев общества
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|Армянская делегация отправилась с визитом в Нью-Йорк
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|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
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|АО Арцаха: За минувшую неделю Азербайджана нарушил режим прекращения огня около 170 раз
|Глава МИД Арцаха принял стажеров Армянской Ассамблеи Америки
|Пашинян: Часть моего брифинга в аэропорту Брюсселя нуждается в пояснении
|СНБ провела обыски в доме экс-замминистра обороны Армении Артура Агабекяна
|Премьер-министр Армении поздравил главу французского государства с Национальным праздником
|Посол: Сегодня в Армении наблюдается большая позитивная энергия, которая окажет большое влияние на армяно-французские связи
|Дан старт по устранению наиболее значимых для стран ЕАЭС препятствий
|Банк ВТБ (Армения): Услуга "Переводы с карты на карту" быстро набирает популярность
|Ананян: Установление равных конкурентных условий – не означает конец монополиям в Армении
|Никол Пашинян: Я призываю всех армян задаться целью вернуться в Армению
|Карен Назарян и Николас Лёбель констатируют: Динамика отношений между Арменией и ФРГ не только сохранилась, но и активизировалась
|В Армении наблюдается активизация энтеровирусов
|Премьер-министр встретился с армянскими бизнесменами Бельгии
|Давид Ананян коснулся резонансных назначений в системе: у него по этому вопросу есть свое собственное видение
|Президент Армении примет участие в церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу 2018
|Эдуард Шармазанов: "Насилие и оружие никогда не могут решить проблем человечества"
|Гегам Арутюнян: В ходе летнего призыва в Общественный совет при министре обороны Армении на данный момент поступило 80 жалоб
|Министр юстиции Армении принял участие во встрече министров внутренних дел и юстиции стран ЕС и Восточного партнерства
|В Глендейле пройдет фотовыставка "Посети Ереван - 2800"
|Раффи Ованнисян: Мы считаем, что следует принять участие в досрочных парламентских выборах единым списком
|Арпине Ованнисян и посол Египта в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|ВС Азербайджана обстреляли армянские боевые позиции в направлении города Чамбарак
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|По случаю Дня взятия Бастилии Армен Саркисян посетил французское посольство в Армении
|Пашинян: Я сам был когда-то политзаключенным, и для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
|Пашинян: Будет полезно, если НАТО направит месседж Баку о том, что попытки решить карабахский конфликт военным путем удостоятся жесткой реакции международного сообщества
|Пашинян: Продолжая сотрудничество с НАТО, Армения и впредь видит себя в составе ОДКБ и ее системе безопасности
|На официальном сайте ООН опубликован меморандум МИД Республики Арцах
|Республиканская партия не выдвинет кандидата на пост мэра Еревана
|В Армии обороны НКР проходят трехдневные командирские сборы по радиоэлектронной борьбе
|Вопросы комплектации ВС Арцаха новыми вооружениями обсудили глава Совбеза Армении и министр обороны НКР
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили вице-спикеры парламентов двух стран
|В аппарат президента Армении представлены кандидатуры пяти претендентов на должность членов Конституционного Суда
|Чавушоглу поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Грузия экстрадировала в Армению Петра Цыганкова, обвиняемого в вооруженном нападении на Конверс Банк
|Список недвижимых памятников истории и культуры Армении пополнился семью объектами
|Самолетами МЧС РФ из Армении в Сирию будет доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи
|В рамках визита в Брюссель премьер-министр РА Никол Пашинян провел ряд двусторонних встреч
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