Понедельник, 16 Июля 2018 13:15

АрмИнфо. Чтобы социально необеспеченные граждане могли бы получить соответствующую медицинскую помощь, необходимо выделить дополнительно 8 млрд драмов на медстрахование.

Об этом 15 июля во время фейсбуковской конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что, согласно предварительным исследованиям, несмотря на то, что в рамках госзаказа и не выделяются крупные суммы, все же с ними связаны серьезные злоупотребления.

Премьер отметил, что, по его сведениям, в одном медучреждении были обнаружены серьезные нарушения и дело, для выяснения всех обстоятельств, будет направлено в полномочные структуры. "Дело в том, что за человека, который проходит по госзаказу платит государство. В Минздраве есть информация, что, несмотря на то, что от государства были получены средства, некоторым пациентам не была предоставлена медицинская помощь. Что в свою очередь означает, что ряд граждан не получили должного лечения.

Им заявили, что необходимо подождать, так как сейчас им не могут предоставить госзаказ", - подчеркнул Пашинян. Премьер также заявил, что из финансовых соображений в 2016 году 36% граждан Армении не смогли обратиться за медицинской помощью. Премьер отметил, что данная статистика является катастрофической. Он заверил, что сделает все возможное для внедрения системы медстрахования для социально необеспеченных слоев общества.