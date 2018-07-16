Понедельник, 16 Июля 2018 12:27

АрмИнфо. Глава казахстанского государства Нурсултан Назарбаев, выдвинув инициативу о создании Международного финансового центра Астана (МФЦА), официальное открытие которого состоялось 5 июля, заявил, что Астана должна стать региональным экономическим хабом, и МФЦА должен работать в соответствии с передовыми мировыми стандартами.

Напомним, что уже в конце 2015 года был принят специальный Конституционный закон "О международном финансовом центре "Астана". Специалисты, изучившие этот документ, пришли к единому мнению, что он определяет правила функционирования современного финансового центра, претендующего на звание регионального хаба с перспективами быстрого выхода на мировой уровень.

Здесь важно обратить внимание на три обстоятельства.

Первое. МФЦА будет действовать на основе норм британского общего права. В своем знаменитом бестселлере "Почему одни страны богатые, а другие бедные" известный ученый из Массачусетского технологического института профессор Даарон Аджемоглу доказал, что успех нации во многом обусловлен институтами, в соответствии с которыми она развивается. Так, освоение Западного полушария европейцами показало чрезвычайную эффективность британских правовых и экономических институтов. Четкая, понятная, детализированная и сбалансированная британская система права пользуется популярностью во всем мире. Многие бизнесмены доверяют именно британскому правосудию.

Второе. Официальным языком на территории МФЦА будет английский. Это и не удивительно: для более чем 500 миллионов человек в мире английский язык является первым, более чем для миллиарда – вторым языком, еще миллиард изучает английский язык или владеет им в той или иной мере. Объемы научной и бизнес-литературы, медиа-продукции на английском в разы превосходят соответствующие объемы на других языках. Президент Нурсултан Назарбаев, хорошо это понимая, продвигает идею распространения английского языка в стране как необходимое условие конкурентоспособности Казахстана и казахстанцев в XXI веке. Кроме того, английский язык в качестве официального языка МФЦА является естественным решением для города, который желает стать центром притяжения профессионалов мирового уровня.

Третье. Для компаний и сотрудников МФЦА создается благоприятный налоговый режим. Ближайшие полвека – до 1 января 2066 года – рабочие органы и компании-участники Центра будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога. Иностранные сотрудники МФЦА на этот же срок освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога. Компании-участники и сотрудники МФЦА освобождаются и от налогов на дивиденды от акций, которые будут обращаться на международной фондовой бирже в Астане. Другими словами, стартовые условия вполне привлекательные: Казахстан гарантирует стабильный и чрезвычайно выгодный налоговый режим на десятилетия вперед.

Необходимо указать, что, помимо Конституционного закона, определяющего общие направления работы центра, принято еще около 50 поправок к действующему казахстанскому законодательству, касающихся создания, регистрации, банкротства компаний, различных платежей и других аспектов. Все разработано с учетом международных стандартов. Такие же законы действуют в Лондоне, Сингапуре, Гонконге и других городах, где функционируют такие центры.

Примечательно, что для МФЦА уже подготовлена вся необходимая инфраструктура. Центр будет располагаться на территории Всемирной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", состоявшейся в Астане. На этом особенно настаивал Нурсултан Назарбаев: все построенное к приезду миллионов гостей должно быть использовано и после завершения мероприятия. Теперь этот район на левобережье Астаны превращается в самые технологизированные квадратные километры Центральной Азии: поблизости друг от друга будут расположены Назарбаев Университет, МФЦА и Международный технопарк IT-стартапов "Астана хаб".

МФЦА планирует охватить все аспекты современной международной финансовой деятельности. Среди них можно выделить два наиболее крупных блока: управление капиталами и разрешение споров.

Управление капиталами включает в себя несколько направлений

1. Создание фондовой биржи

Площадка торговли ценными бумагами создается в МФЦА при поддержке мировых лидеров – американской "NASDAQ" и китайской Шанхайской биржи. Процесс торговли будет осуществляться согласно международным правилам и стандартам и синхронизирован с другими мировыми площадками. Вероятнее всего, через биржу МФЦА в публичное обращение будут размещаться акции казахстанских национальных, а затем и частных компаний. Выгодные условия и развитая инфраструктура смогут привлечь компании из Центральной Азии и стран-членов ЕАЭС, в дальнейшем – и из государств дальнего зарубежья. Предполагается, что только до 2025 года приток международного капитала в МФЦА будет способствовать росту казахстанского несырьевого ВВП не менее чем на один процент.

2. Управление активами

Мировым стандартом для управляющих компаний является деятельность "Berkshire Hathaway" Уоррена Баффета, осуществляющей свои операции через Нью-Йорк. Однако, как известно, после трех десятилетий гегемонии, в середине XX века Нью-Йорк частично утратил свои позиции с появлением альтернативных финансовых центров в Гонконге, Токио, Сингапуре, Цюрихе, Франкфурте-на-Майне. Таким образом, Нью-Йорк, как и любой другой центр, оказался уязвимым в условиях растущей конкуренции. Поэтому благодаря созидательной политической воле Главы государства и выгодным условиям, предлагаемым МФЦА, у Астаны есть все шансы привлечь многие управляющие компании, хедж-фонды и холдинги.

3. Финансовая экспертиза

МФЦА планирует стать интеллектуальным центром евразийского пространства, в который за советом смогут обращаться все желающие, поскольку здесь будут работать лучшие юристы, финансисты, брокеры. Международный консалтинг в сфере управления капиталами, скорее всего, станет одной из серьезных сфер работы МФЦА. Но, кроме того, имеются и другие направления. Среди них – развитие финансовых технологий, то есть изучение и разработка прорывных решений в сфере управления деньгами, а также такие набирающие популярность проекты, как исламское финансирование, "зеленые финансы" и "private equity".

Качество разрешения споров является одной из главных характеристик, как национальной правовой системы, так и международного финансового центра. Международный Суд МФЦА – это независимый от казахстанского государства орган правосудия, действующий на основании британского общего права. Другими словами, это – суд, который действует в соответствии с понятными всем бизнесменам мира законами, касающимися коммерческих отношений между компаниями. Председатель Суда британский лорд Гарри Кеннет Вульф, бывший верховный судья Англии, обладает огромным опытом разрешения коммерческих споров и пользуется несомненным доверием предпринимательских кругов. Он и остальные восемь судей, недавно принявшие присягу в присутствии Президента Нурсултана Назарбаева, обеспечат беспристрастное отправление правосудия, вердикты которого будут признаваться везде.

Здесь суть состоит в том, что всеобъемлющих международных договоров, обязывающих все страны мира признавать решения финансовых судов, не существует. Тем не менее, решения Высокого Суда Лондона признаются повсюду без колебаний, благодаря многовековой истории безупречного судейства и абсолютному авторитету британской Фемиды. Своими решениями британские судьи влияют на глобальные экономические процессы. Суд МФЦА, избрав схожий путь, также может стать одним из мировых центров, в которые обращаются за справедливостью. По мере роста авторитета, решения "Высокого Суда Астаны" тоже будут приниматься в расчет во всех уголках планеты.

При этом, те из международных экономических агентов, кто не желает рисковать, погружаясь в долгий и затратный судебный процесс, могут обратиться в Международный арбитражный центр МФЦА. По словам регистратора Суда МФЦА Кристофера Кемпбелла-Холта, Астанинский арбитраж станет одним из наиболее привлекательных в мире: стоимость подачи иска начинается на отметке в одну тысячу долларов. Процесс, проходящий в конфиденциальном режиме, будет завершен в кратчайшие сроки. Фактически, столица Казахстана предлагает всем корпорациям мира обращаться со своими спорами в Астанинский коммерческий арбитраж, в котором медиаторы мирового класса помогут им найти самое справедливое компромиссное решение.

Международные Суд и Арбитраж МФЦА в какой-то мере олицетворяют подходы казахстанского лидера в позиционировании своей страны на международной арене. Среди них – многовекторная политика, акцент на разоружение и дипломатию, толерантность и уважение взаимных интересов, миротворческие и посреднические усилия. Казахстан всегда неукоснительно выполняет взятые на себя международные обязательства и избегает каких-либо эмоциональных решений. Только таким образом можно завоевать международное признание и доверие. А это – ключевой фактор для развития в целом, в том числе, и такого нового для нашей страны института, как МФЦА.

При этом Казахстан получает большие выгоды, многие из которых уже озвучены. Тем не менее, представляется не лишним обобщить их.

Ускорение макроэкономического развития. По расчетам экспертов Международного валютного фонда, совокупный прямой и косвенный эффект от запуска Центра в рамках ВВП к 2027 году может составить 40 миллиардов долларов. Будет создано не менее 2,3 тысячи рабочих мест для специалистов высокой квалификации, что, в свою очередь, приведет к появлению новых вакансий во многих других сферах. Это – простая арифметика: поток десятков миллиардов долларов, проходящий через МФЦА, будет способствовать образованию финансовых "осадков", которые плодотворно повлияют на почву казахстанской экономики. Институциональное развитие. Подобно тому, как в космосе большие гравитационные объекты искривляют вокруг себя пространство, захватывая в свою орбиту малые объекты, так и МФЦА окажет прямое воздействие на работу казахстанских институтов. Тысячи отечественных юристов, финансистов, аудиторов и консультантов, взаимодействующих с ведущими мировыми экспертами в режиме высокой нагрузки, зададут новую профессиональную планку в финансовом секторе страны. Укрепление национального бренда Казахстана. Сильный финансовый центр, на который ориентируются международные инвесторы, повышает привлекательность страны, где он располагается. Дубай, Сингапур и Гонконг все знают именно благодаря действующим там финансовым структурам. "А, это – та Астана, где располагается Суд, в который предпочитают обращаться корпорации, и где они размешают свои акции?", – будут говорить повсюду о нашей столице. Более того, страна сможет воспитать новое поколение казахстанских профессионалов, которые набрав опыт в МФЦА, будут работать по всему миру.

Таким образом, отечественные кадровые ресурсы будут востребованы в глобальном масштабе, повышая статус республики. Деятельность Главы государства по взращиванию современной активной молодежи, подкованной в науках, уже дает свои плоды и имеет еще больший потенциал. Можно с уверенностью сказать, что все эти усилия позволят Казахстану занять свое достойное место в современном конкурентном мире.

По материалам казахстанской прессы