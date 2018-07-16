Понедельник, 16 Июля 2018 12:23

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в составе армянской делегации возглавляемой первым вице-премьером Араратом Мирозяном сегодня отбыла с визитом в Нью-Йорк. Об этом 16 июля на брифинге Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Завтра в Нью-Йорке будет представлен добровольный Национальный доклад, в котором будет представлены шаги Армении в направлении устойчивого развития, а также наш опыт. Этот доклад хорошая возможность для оценки прогресса Армении в реализации целей Устойчивого развития.

Кроме того, Мнацаканян в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Пройдет ряд иных встреч, дополнительная информация о которых будет представлена позже. Сегодня Мнацаканян также выступит с речью на форуме, посвященном вопросам снижения угрозы бедствий в качестве инструмента устойчивого развития", - отметил Балаян.