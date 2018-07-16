Понедельник, 16 Июля 2018 12:16

АрмИнфо.Заседание Совета старейшин Еревана, на котором должны были избрать нового мэра города, не состоялось.

Представители фракций Республиканской партии и блока "Елк" не явились на заседание, таким образом, спровоцировав роспуск Совета. И.о. мэра Камо Ареян заявил, что на заседание явились 5 членов совета, кворума не было и, следовательно, заседание не состоялось.

Он заявил о перерыве в 30 минут, после чего вновь будет осуществлена попытка провести заседание, если члены совета Старейшин соберутся. Однако, представители фракций РПА и "Елк" заранее заявили, что не будут участвовать в заседании, так как они не намерены выдвигать кандидатов. На данный момент единственным кандидатом является лидер фракции "Еркир Цирани" Заруи Постанджян, которая присутствует на заседании.

Снаружи небольшая группа людей проводит акцию в защиту Постанджян. Лидер фракции "Елк" Давид Хажакян сегодня отметил, что обсуждается вариант выступления на досрочных выборах Совета старейшин Еревана с единым списком. Отметим, что 9-го июля мэр Еревана Тарон Маркарян заявил о своей отставке.