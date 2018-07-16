Понедельник, 16 Июля 2018 12:07

АрмИнфо. Не стоит недооценивать или наоборот переценивать ситуацию на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Об этом 15 июля на своей странице в соцсети Facebook заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Премьер отметил, что военно-политическая ситуация напряжена, что обусловлено все более агрессивными заявлениями Азербайджана. "Армянским Вооруженным силам было поручено быть крайне бдительными и готовыми к любой провокации Азербайджана", - отметил Пашинян. Премьер добавил, что вдоль всей линии соприкосновения есть скопления азербайджанских подразделений, и подобная ситуация была также перед апрельскими событиями. "Мы можем наблюдать также дестабилизирующие действия Азербайджана в направлении Нахиджевана. Во всех подобных ситуациях мы должны последовательно защищать наши интересы", - подчеркнул Пашинян.

По словам главы правительства Армении, очевидно, что у Алиева есть опасения, что народ Азербайджана также может вдохновиться успехом демократических процессов в Армении и начать борьбу с коррупцией и во имя демократии. "Следовательно, любые проявления агрессии направлены не только против Армении, но на демократии. Мы должны быть готовы в любой момент защищаться и нанести ответный удар", - подчеркнул премьер.

Он заявил, что замечает консолидацию армян всего мира при любой попытке Азербайджана дестабилизировать ситуацию, безусловно, будет обеспечено национальное единство, и все ресурсы будут инвестированы на защиту родины.