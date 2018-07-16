Понедельник, 16 Июля 2018 12:03

АрмИнфо. Изменение климата является «мультипликатором угроз», способным приводить к нищете и отсутствию продовольственной безопасности, нелегальной миграции, социальной нестабильности и ожесточенным конфликтам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему «Риски безопасности, связанные с изменением климата».

В своем выступлении заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что проблема изменения климата является актуальной темой для всего мира и несет в себе значительные экономические, социальные и экологические последствия. Казахстан готов объединиться с мировым сообществом ради глобальной безопасности.

«Казахстан и весь регион Центральной Азии имеет свой трагический опыт, связанный с высыханием Аральского моря. Эта экологическая катастрофа бросила серьезный вызов жителям и окружающей среде во всех приграничных государствах с совокупным населением более 60 миллионов человек», - сказал Е. Ашикбаев. Он рассказал о предпринимаемых мерах по решению проблемы Аральского моря, в том числе в рамках Международного фонда по спасению Арала, и положительных результатах этой работы.

Подчеркнув, что борьба с изменением климата является одной из приоритетных задач правительства страны, Е. Ашикбаев акцентировал внимание на проводимых Казахстаном шагах по сокращению объемов вредных выбросов и планах по полному переходу на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Особую значимость в этом процессе будет иметь созданный в Астане Международный центр «зеленых» технологий.

В мероприятии, проходившем под председательством Министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, приняли участие Президент Республики Науру Барон Вака, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, Министр по водным ресурсам Ирака Хасан Джанаби и другие.

В Нью-Йорке Е. Ашикбаев также выступил на форуме «Вклад трансграничного водного сотрудничества в достижение Целей устойчивого развития». Он поделился опытом взаимодействия Казахстана по вопросам использования трансграничных рек с соседними странами, в том числе с центрально-азиатскими государствами, Россией и Китаем, а также выразил поддержку всестороннему изучению и применению международного водного права в данном вопросе.

Заместитель главы МИД Казахстана также заявил, что Астана придает большое значение предстоящему 10-12 октября этого года заседанию сторон-участниц Водной конвенции Европейской экономической комиссии ООН, в котором ожидается участие более 400 представителей правительств, международных неправительственных организаций и экспертов по водной проблематике со всего мира.