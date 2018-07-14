Суббота, 14 Июля 2018 15:02

АрмИнфо. Армянские синоптики обещают снижение температуры воздуха на 5-7 градусов в течение ближайших трех дней.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, 14-15 и 19 июля в отдельных районах, а 16-18 июля - на значительной территории, ночью и после полудня в Армении ожидаются дожди и грозы, местами - град. Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

14-17 июля температура воздуха постепенно снизится на 5-7 градусов, а 18-19 июля повысится на 3-4 градуса.