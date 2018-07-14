Суббота, 14 Июля 2018 14:06

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 14 июля принял группу стажеров Армянской Ассамблеи Америки во главе с региональным директором организации Арпи Варданян.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, глава ведомства подчеркнул заинтересованность арцахской стороны в визитах представителей армянской диаспоры с точки зрения составления ими объективного представления об Арцахе, обогащения новыми знаниями о республике и их дальнейшего применения в деле защиты интересов республики на международной арене.

Министр иностранных дел также ответил на многочисленные вопросы участников, касающиеся региональных процессов, приоритетных направлений внешнеполитической повестки Арцаха, в том числе усилий властей по укреплению сотрудничества между Арцахом и армянской диаспорой.