Суббота, 14 Июля 2018 13:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с разъяснением по поводу одного отрывка своего брифинга в аэропорту Брюсселя 12 июля.

"Часть моего брифинга в брюссельском аэропорту нуждается в пояснении", - написал он на своей странице в Facebook.

"Дело было так: во время встречи с одним из партнеров ЕС я выразил недоумение в связи с тем, что после революции ЕС не увеличивает объемы поддержки, предоставляемые Армении.

Представитель ЕС отреагировал, заявив: "Почему вы так говорите, мы увеличили (поддержку. Ред.) на 10 млн. евро". Я же заявил, что мы по нескольким уголовным делам уже генерировали $42 млн., и если хорошо потрясти одного из известных нам коррупционеров, столько денег вывалится из его карманов.

Смысл сказанного мною в том, что демократическая Армения ожидает гораздо более серьезного отношения", - написал премьер-министр.

Напомним, что при возвращении из Брюсселя в Ереван, премьер-министр РА Никол Пашинян в аэропорту "Завентим" говоря о своем первом визите в Европу в качестве премьер-министра, отметил, что этот визит можно рассматривать как визит для установления знакомства и личных контактов, и в этой связи можно считать цель визита выполненной. "У них для нас пока только поздравления и комплименты, но они также поняли, что мы не в том состоянии, чтобы растаять от комплиментов и лестных разговоров. Я сказал им, что мы завершим наши демократические реформы, и, конечно, при поддержке наших международных партнеров эти реформы пойдут быстрее, но мы все же не в статусе просителя. Я сказал, что после революции мы слышали много приветственных заявлений от ЕС, но никаких серьезных изменений в политике не произошло, положение то же самое, что и 3-4 месяца назад. А значит, либо следует снизить уровень воодушевленности этих заявлений, либо изменить политику", - заявил он. "Я сказал им прямым текстом - мы эти перемены все равно осуществим, с вашей поддержкой, или без нее. Для нас нет такой темы, что если помощь не будет оказана, реформы не будут осуществляться. Мы не намерены превращать демократию и эти перемены в предмет торгов, мы боремся против коррупции не потому, что того требует ЕС, а наоборот, потому что этого требует наш народ. Я им весьма ясно сказал, что мы сюда прибыли не в статусе соискателя, мы все равно претворим в жизнь наши реформы, это вы можете упустить свой шанс иметь вклад в плане поддержки перемен. Борьба против коррупции для нас не может стать предметом внешнеполитических торгов", - указал он.

В этом контексте Пашинян рассказал, что недавно во время общения один из представителей ЕС удивленно сказал - как, в Армении было столько скрытой коррупции? И Пашинян ему ответил: "Не делайте вид, что вы не были в курсе, вы прекрасно все знали, вы обо всем были в курсе. Бывали случаи, когда вы решали не обращать внимания, надеясь получить геополитические преимущества, а теперь не имеете, потому что сорвалось, теперь вы в шоке. Когда какой-то европейский чиновник сказал, что они готовы в рамках какой-нибудь программы выделить Армении помощь на некую сумму, я назвал ему имя известного коррупционера, и сказал, что если мы его хорошенько встряхнем, то у него из карманов выпадет достаточно денег. Так что, эту сумму, если хотите, и если вам приходится туго, возьмите себе, потратите, а мы найдем за счет внутренних реформ".