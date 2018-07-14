Суббота, 14 Июля 2018 12:44

АрмИнфо. В отцовском доме экс-замминистра обороны Армении, бывшего вице-премьера Арцаха, экс-советника президента Арцаха генерал-лейтенанта Артура Агабекяна проведены обыски. Об этом написал Агабекян на своей странице в Facebook, подвергнув резкой критике действия правоохранительных органов.

По словам Артура Агабекяна, во исполнение решения суда общей юрисдикции Еревана от 10 июля, 13 июля в отчем доме Агабекяна в селе Мец Тахер, в 11 юридических фирмах ЗАО "Метакскомбинат", центре "Нор кянк" в селе Тох были проведены обыски, с целью обнаружить помощь, полученную в апреле 2016 года и иные запрещенные предметы.

"Согласно вышеуказанному решению суда, я, якобы, присвоил предоставленную помощь, а часть ее передал Манвелу Григоряну. Подобные позорные и надуманные обвинения можно ожидать лишь от несостоявшейся судебной системы", - написал Артур Агабекян.

По словам экс-замминистра, это абсолютно позорные обвинения, поэтому он направил письменное обращение к генпрокурору и СНБ с целью получения разъяснений. "Что касается предоставленных СНБ оперативных данных, обращаюсь к директору СНБ для изучения полученных оперативных данных, учитывая то обстоятельство, что с мая 2015 года я вообще не общался с Манвелом Григоряном, в дни апрельской войны дважды встречал его - на официальных мероприятиях у президента Арцаха", - отметил Агабекян. Он талже отметил, что не был в составе комиссии по распределению полученной из-за рубежа помощи, а всего лишь предоставлял консультацию и был ответственным по линии пропаганды комиссии.

"Господа, не позорьте Республику! Ожидаю политической оценки по части происшедшего в Арцахе, если оперативные данные не были предоставлены правительством и компетентными органами Арцаха", - подчеркивает генрал-лейтенант. При это, как отметил Агабекян его дом обыскивали трижды - первые два раза советские войска и ОМОН, применив насилие к односельчанам. "Последний раз, как сказал бы "Шмайс" - культурно ворвались в соответствии с буквой закона", - пошутил в конце Агабекян, напомнив небезызвестное заявление Аракела Мовсисяна. Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов, помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. В ходе обыска особняка Манвела Григоряна было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны, и машина Скорой помощи. Они были предоставлены в дар Армии обороны представителями армянской общины России, которые Григорян оформил на имена своих родственников и перевез в свой собственный автопарк. При доме отдыха депутата-республиканца есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. Согласно информации СНБ, на основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для кормления животных в собственном зоопарке.