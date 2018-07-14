Суббота, 14 Июля 2018 11:48

АрмИнфо. По случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля, премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание главе французского государства.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в послании, в частности, отмечается: "Сердечно поздравляю Вас и выражаю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Франции по случаю Национального праздника Французской Республики. Я рад, что наша встреча в Брюсселе стала хорошей возможностью познакомиться и продолжить добрые традиции политического диалога на высоком уровне между нашими странами, а также подтвердить нашу совместную приверженность дальнейшему укреплению особых отношений, базирующихся на богатой исторической основе особых отношений между Арменией и Францией.

Армения высоко ценит многолетние усилия Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Мы также придаем важность поддержке со стороны Франции с момента обретения независимости Армении по созданию демократического и правового государства, а также углублению сотрудничества Армения-ЕС, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Я убежден, что предстоящий в октябре Ваш государственный визит в Армению станет важной вехой в межгосударственных отношениях наших стран, придав качественно новый уровень двусторонним экономическим связям.

Разумеется, еще одним важным событием, тесно связанным с армяно-французской повесткой, является проведение в нашей стране 17-го саммита Международной организации Франкофонии, и его проведение на самом высоком уровне является для нас приоритетом. Еще раз, поздравляя Вас с Национальным праздником Франции, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Франции - мира, прогресса и процветания".