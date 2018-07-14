Суббота, 14 Июля 2018 11:45

АрмИнфо. По случаю Национального праздника - Дня взятия Бастилии - премьер-министр РА Никол Пашинян накануне посетил посольство Франции в Ереване, поздравив от имени правительства и народа Армении сотрудников посольства и дрежественный французский народ. Премьер- министр, согласно сообщению пресс-службы правительства, пожелал народу Франции процветания и продолжительного развития.

Никол Пашинян указа на дружественный характер армяно-французских отношений и добавил, что они основаны не только на политических, экономических, но и на прочных человеческих связях. По словам главы правительства, в Брюсселе он провел теплую и плодотворную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер-министр выразил уверенность, что эта встреча придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-французских отношений. Никол Пашинян также выразил уверенность, что предстоящий осенью в Ереване 17-й саммит Франкофонии будет способствовать расширению сотрудничества в разных сферах не только с Францией, но и другими франкоязычными странами.

Джонатан Лакот поблагодарил премьер-министра за визит в посольство и поздравления. Дипломат отметил, что революция в Армении и происходящие изменения вызвали большой интерес во Франции, в том числе, у инвесторов. Постепенно увеличивается количество предприятий, желающих осуществить инвестиционные проекты в Армении. По словам Джонатана Лакота, сегодня в Армении наблюдается большая позитивная энергия, которая окажет большое влияние на армяно-французские связи и привлечение инвестиций.

14 июля во Франции отмечается День взятия Бастилии. В 1789 году восставшие парижане штурмом захватили крепость-тюрьму и освободили семерых заключенных. Взятие Бастилии стало началом Великой французской революции.