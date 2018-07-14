Суббота, 14 Июля 2018 11:32

АрмИнфо. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) до 1 сентября текущего года должна утвердить планы мероприятий, которые предусматривают взаимное признание изготовленных в соответствии с законодательством Республики Армения, Кыргызской Республики электронных цифровых подписей Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией по мере готовности перечисленных стран к признанию электронных подписей.

При этом параллельно продолжится работа по взаимному признанию электронной цифровой подписи между всеми государствами-членами в рамках формирования трансграничного пространства доверия. Соответствующее поручение Коллегии ЕЭК было дано на заседании Совета Комиссии.

Согласно сообщению пресс-службы ЕЭК, страны ЕАЭС также обеспокоены запретом на допуск ряда товаров, производимых их предприятиями, к государственным закупкам других государств-членов. Для решения этой проблемы Совет Комиссии поручил государствам Союза до 1 августа этого года направить в Комиссию свои предложения о допуске товаров, в отношении которых установлен запрет участвовать в государственных закупках. После этого Коллегия ЕЭК до 1 сентября текущего года обсудит представленные предложения и доложит о выработанных решениях на очередном заседании Совета Комиссии.

Еще одной чувствительной проблемой является применение Кыргызской Республикой минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС. Для обеспечения справедливой конкуренции Совет ЕЭК предложил правительству Кыргызстана до 1 октября этого года привести положения национальных правовых актов в соответствие с правом ЕАЭС.

Участники заседания обсудили вопрос подписания пакета соглашений по принципам ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, а также применения обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, ввозимой из государств Союза. Члены Совета ЕЭК договорились комплексно подойти к решению этого вопроса и обсудить его с учетом представленных Коллегией ЕЭК возможных разногласий, которые препятствуют принятию технического регламента ЕАЭС <О безопасности алкогольной продукции>.