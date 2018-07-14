Суббота, 14 Июля 2018 00:16

АрмИнфо. Запущенная Банком ВТБ (Армения) ровно год назад новая услуга "Переводы денежных средств с карту на карту", посредством 157 банкоматов банка для держателей карт Visa, продемонстрировала прогрессивный рост спроса клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

В результате, держатели карт Visa Банка ВТБ (Армения) могут круглосуточно в режиме онлайн совершать переводы со своих карт Visa на карты Visa, выпущенные не только банками РА, (в т.ч. Банком ВТБ (Армения)), но и международными банками по всему миру. Услуга доступна для переводов в 4-х валютах: драмы, доллары, рубли и евро. Для денежных переводов с карты на карту действует комиссия 0,9-2%, которая списывается автоматически в момент проведения сделки. Согласно источнику, переводы с карты на карту можно осуществлять также и через новые Cash-in банкоматы Банка ВТБ (Армения), что даст возможность держателям карт Visa мгновенно бесплатно пополнить свою карту наличными купюрами количеством до 90 штук (не по одной, а пачкой), причем разного номинала. Благодаря этому процесс пополнения карты станет наиболее комфортным и продлится секунды. Кроме того, посредством новых Cash-in банкоматов Банка ВТБ (Армения) клиентам представилась возможность моментально перевести пополненную на карту сумму по всему миру.

<Услуга предоставила возможность клиентам при осуществлении денежных переводов родным и близким не ограничиваться рабочими часами Банка и сэкономить время на посещение филиалов>, - говорится в сообщении Банка.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.