Пятница, 13 Июля 2018 21:44

АрмИнфо.Установление равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов не будет означать, что монополии в Армении исчезнут. Об этом заявил на встрече с журналистами 13 июля председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян.

По его словам, количество импортеров различных видов товаров увеличилось, но нам надо быть реалистами. К примеру, если «Алекс холдинг» (компании, принадлежащие депутату Самвелу Алексаняну – Ред. ) продолжительное время занимается импортом сахарного песка и имеет доминирующее положение на рынке, другому хозяйствующему субъекту очень трудно выйти на этот рынок и быстро овладеть хотя-бы частью данного рынка в условиях свободной рыночной экономики.

Тем не менее, по словам Ананяна, сегодня можно уже заявить, что рынок открыт для всех. Вопрос в другом, выдержат ли конкуренцию новые его игроки. Решать данные вопросы, как указал он, уже не под мандатом Правительства, и в частности, КГД. “Мы можем обеспечить равные условия для всех, установить равные налоговые правила, а антимонопольная служба должна осуществлять свои функции для всех в равной степени”, - заявил он.