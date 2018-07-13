Пятница, 13 Июля 2018 18:49

АрмИнфо. В завершении своего визита в Брюссель премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил церковь Святой Мариам, где встретился с представителями армянской общины.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян, обратившись к бельгийским армянам, в частности, заявил: "До бархатной революции в Армении многие граждане нашей страны де-юре не чувствовали себя гражданами. После революции все армяне, вне зависимости являются они официально гражданами РА или нет, чувствуют себя гордыми и достойными гражданами Армении. Главной целью революции было возвращение родины гражданам. Впредь вы являетесь главой властью в РА. Сейчас многие наши международные партнеры признают, что не понимают, как в Армении произошло то, что произошло. Они отмечают, что ни один исследовательский центр не мог предугадать, что подобное может произойти в Армении и просят пояснить, каким образом все это произошло. А это произошло по одной простой причине, потому что более 95% армян всего мира решили встать на сторону революции, и власть поняла, что противостоять всему этому нет смысла, и победа народа неизбежна. Мы должны продолжить нашу консолидацию, должны продолжить использовать армянский потенциал во благо Республики Армения и Арцаха. Я призываю вас каждый день в ваших семьях поднимать вопрос возвращения на родину, вне зависимости от того, когда это произойдет завтра или через годы, но ваши дети должны знать, что вашей целью является возвращение на родину, обеспечение ее процветания>.