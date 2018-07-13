Пятница, 13 Июля 2018 18:37

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян принял члена Бундестага Германии Николаса Лёбеля, находящегося с визитом в Ереване.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Лёбеля сопровождал посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Стороны в ходе встречи выразили убеждение, что динамика отношений между Арменией и Германией не только сохранилась, но и благодаря политическим консультациям высоко уровня, проводящимся с регулярной частотой и взаимными визитами парламентариев - активизируется.

В контексте широкомасштабных реформ, проводимых в стране, гостю были представлены шаги, осуществляемы в направлении приоритетов, намеченных в программе правительства. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в том числе, и возможностей реализации потенциала в сфере информационных технологий. Стороны коснулись соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, и в этом контексте хода ратификации соглашения со стороны стран-членов Евросоюза, а также работ, осуществляемых по реализации документа.

Собеседники обменялись мнениями по шагам, исходящим из резолюции о признании Геноцида армян, принятой Бундестагом, подчеркнув неоценимый вклад парламентариев в деле по предотвращению преступлений против человечности и их осуждению.

Стороны также коснулись урегулирования нагорно-карабахского конфликта и региональной ситуации.