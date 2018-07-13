Пятница, 13 Июля 2018 18:30

АрмИнфо. В Армении наблюдается активизация энтеровирусов, об этом говорят лабораторные исследования 16,3% детей, поступивших в эти дни в больницы, предупреждает Минздрав РА.

Согласно Минздраву, аналогичная ситуация обстоит и в России. Источник сообщает, что энтеровирусы передаются кишечным и воздушно-капельным путями. Болезнь сопровождается температурой, слабостью, головной болью, коликами в районе живота. Особенно тяжело ее переносят дети до 1 года.