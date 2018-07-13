Пятница, 13 Июля 2018 18:26

АрмИнфо. В рамках визита в Бельгию премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий обед с местными армянскими бизнесменами, действующими в ювелирной и других сферах. На встрече также присутствовал председатель Армяно-бельгийской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян проинформировал их о приоритетах правительства в сфере экономики, коснулся борьбы с коррупцией и направленных на улучшение предпринимательской среды шагов, которые правительство планирует реализовать в будущем, а также о возможностях ЕАЭС. Никол Пашинян придал важность непрерывному развитию армяно-бельгийских предпринимательских связей и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в росте торгового оборота между двумя странами, реализации совместных инвестиционных программ и готово предпринять шаги, которые будут способствовать расширению присутствия бельгийского капитала в нашей стране.