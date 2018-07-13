Пятница, 13 Июля 2018 18:18

АрмИнфо.Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян 13-го июля на пресс-конференции коснулся "позорных" назначений в возглавляемом им ведомстве.

Напомним, что в последнее время в центре внимания общественности и СМИ оказались новые назначения в Комитете госдоходов Армении. В частности, критика коснулась назначения главы Оперативно-розыскного управления КГД Карена Карапетяна, который ранее занимал пост главы налогового управления административного района Кентрон. Как писали СМИ, крестный главы Полиции Армении Валерия Осипяна является одним из самых коррумпированных чиновников. Помимо этого, общественность не перестает обсуждать биографию зампредседателя ведомства Ара Габриеляна, который, как выясняется, в недавнем прошлом был осужден в США за преследование 35-летней бывшей подруги с помощью GPS. Согласно сообщениям, после того, как он отбыл часть предусмотренного срока, Габриелян получил возможность досрочного освобождения в случае внесения $500 тыс., что он и сделал.

По словам Ананяна, он понимает, что могут быть люди, которые на информационном поле "работают против". "Мы не воспринимаем это <в штыки>, поскольку общество имеет право на собственное мнение. И, если после общенационального пробуждения общественность не видит новых лиц, возможно, она может быть недовольна тем, что люди, проработавшие в системе два десятка лет, переназначаются или получают новые должности", - заявил он.

Между тем, как отметил Ананян, у него по этому вопросу есть свое собственное видение - низшее звено в системе можно восполнить молодыми кадрами, но высшее звено - на уровне лиц, принимающих решения - должно быть доверено старым, опытным кадрам. "Мы должны задаться вопросом, разве не все бенефициарии общественного пробуждения должны пользоваться равными правами? Я думаю, что они имеют на это право", - указал он.

По словам главы КГД, у него с премьер-министром также была беседа по поводу назначений. Глава правительства, как отметил Ананян, также с определенным сомнением отнесся к назначениям. "Но мы пришли к тому, что если КГД в полном объеме реализует задачи, поставленные перед ведомством, то получается, что кадровые назначения, по сути, были оправданы. Если нет, мы будем делать выводы",- заявил он, подчеркнув, <что если кадровые назначения не оправдают себя, значит, и ему в КГД нечего делать".

Что касается конкретно назначения Ара Габриеляна на пост заместителя председателя налогово-таможенного ведомтва, то, по словам Ананяна, его не сильно интересует факт привлечения к уголовной ответственности Габриеляна в США. "Мы должны понять, является ли он обвиняемым или осужденным по законодательству Республики Армения, то есть, имеются ли правовые препятствия на пути его назначения. Во-вторых, надо разобраться, при каких обстоятельствах его из США, в стране с бесперебойной юридической системой, выслали домой. Помимо этого, даже если его там привлекли к уголовной ответственности, он понес наказание в полной мере и его судимость считается погашенной. Таким образом, он не считается лицом, понесшим наказание в рамках законодательства Армении, а все остальное - из мира эмоций", - уточнил Давид Ананян.