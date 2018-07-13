Пятница, 13 Июля 2018 18:14

АрмИнфо. Подписание и ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открывают новую страницу в истории сотрудничества Евросоюза и Армении. Об этом 12 июля в ходе третьей Ассамблеи глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы заявил вице-спикер Парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Он выразил надежду на то, что это новая страница в развитии демократии, защиты прав человека и утверждении мира. " Ожидаем, что другие страны-члены ЕС также в приемлемые сроки ратифицируют Соглашение", - отметил вице-спикер. Шармазанов отметил, что нынешний мир, в том числе европейский регион, полон многочисленных вызовов - это закрытые границы, милитаристская риторика и попытки военным путем разрешать неурегулированные конфликты. "К сожалению, с каждым из них Армения сталкивается. Говоря о закрытых границах, должен отметить, что Турция, несмотря на ранее подписанные Цюрихские протоколы, продолжает блокировать границу с Арменией. Турецкая политика предусловий и блокады Армении предосудительна. Мы сторонники нормализации отношений без предусловий", - подчеркнул вице-спикер. В этом контексте он выразил признательность Сейму Польши за признание и осуждение Геноцида армян. Шармазанов отметил, что в этом году исполняется 70-летие принятой Генеральной Ассамблеей ООН конвенции "О предотвращении и наказании преступления геноцида. "Эта конвенция ООН была первой, затрагивающей проблемы человечества. Геноцид армян, греков и ассирийцев в Османской империи и Кемалистской Турции явился одним из самых больших бедствий ХХ века, унесших более 2 миллионов жизней безвинных христиан. Давайте не забывать, что безнаказанность приводит к новым преступлениям", - заявил вице-спикер, также поблагодарив Сейм Польши за принятие в 2017 г. специальной резолюции к 650-летию армянской общины страны. Вице-спикер Парламента Армении также затронул нагорно-карабахский конфликт, отметив, что Армения отвергает военное решение конфликта. "Проблема должна быть урегулирована исключительно путем мирных переговоров, в формате сопредседательства МГ ОБСЕ, на основе трех известных принципов: мирное урегулирование, реализация права на самоопределение, территориальная целостность. Право на самоопределение - естественное право граждан, и граждане Арцаха имеют столько же права самоопределиться и жить в независимом государстве, сколько каждый из нас. Я призываю всех к миру, толерантности и диалогу. Хотелось бы завершить слово следующим призывом Папы Иоанна Второго: "Не бойтесь проповедовать мир, живите с миром... Насилие и оружие никогда не могут решить проблем человечества"", - заключил Шармазанов.