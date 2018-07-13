Пятница, 13 Июля 2018 18:12

АрмИнфо. В ходе летнего призыва в Общественный совет при министре обороны Армении на данный момент поступило 80 жалоб. Об это 13 июля заявил Председатель Общественного совета при Минобороны Армении Гегам Арутюнян.

Он отметил, что во время летнего призыва в 2017 году было получено 162 жалобы. "На данный момент мы рассмотрели уже 70 жалоб, и не исключаю, что сегодня мы также получим новые жалобы. У нас есть еще 4 заседания для их обсуждения", - отметил Арутюнян.

Председатель общественного совета при МО отметил, что большинство жалоб, как правило, связаны с проблемами со здоровьем. "Иногда мы имеем дело с действительно серьезными случаями. Недавно у нас был случай, когда в армию хотели призвать парня, страдающего галлюцинациями, и последний представил ходатайство о повторном обследовании ", - отметил Арутюнян.

"Что интересно, недавно у нас был случай, когда призывника признали негодным для службы, так как последний имел психологические проблемы. Однако, он пришел и заявил, что у него нет психологических проблем и настоял на повторном обследовании. Он говорил очень спокойно и мог обосновать свои слова, но это не значит, что у него не бывает некоторых обострений. Подобные обострения были выявлены также в ходе стационарного обследования, кроме того у молодого человека были обнаружены травмы на руке", - подчеркнул Арутюнян.

Он также заметил, что впредь, в связи с изменениями в законе, призывники, страдающие четырьмя болезнями, по причине которых ранее освобождались от службы, будут призваны в армию: "Впредь слишком низкий вес будет сопоставлен с ростом призывника. Если его вес составляет 43 кг, при росте в 155 см, то он пойдет на службу. Тоже самое касается случаев, связанных с ожирением, при росте 176 см, вес 130 кг. является удовлетворительным. Также на службы будут призываться молодые люди призывного возраста, у которых обнаружена гипербилирубинемия (когда в крови высокий уровень билирубина), и энурез".

В заключении Арутюняна отметил, что подросткам, которые достигли призывного возраста, но не успели окончить школу, дадут возможность окончить обучение.