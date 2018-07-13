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АрмИнфо. В ходе летнего призыва в Общественный совет при министре обороны Армении на данный момент поступило 80 жалоб. Об это 13 июля заявил Председатель Общественного совета при Минобороны Армении Гегам Арутюнян.
Он отметил, что во время летнего призыва в 2017 году было получено 162 жалобы. "На данный момент мы рассмотрели уже 70 жалоб, и не исключаю, что сегодня мы также получим новые жалобы. У нас есть еще 4 заседания для их обсуждения", - отметил Арутюнян.
Председатель общественного совета при МО отметил, что большинство жалоб, как правило, связаны с проблемами со здоровьем. "Иногда мы имеем дело с действительно серьезными случаями. Недавно у нас был случай, когда в армию хотели призвать парня, страдающего галлюцинациями, и последний представил ходатайство о повторном обследовании ", - отметил Арутюнян.
"Что интересно, недавно у нас был случай, когда призывника признали негодным для службы, так как последний имел психологические проблемы. Однако, он пришел и заявил, что у него нет психологических проблем и настоял на повторном обследовании. Он говорил очень спокойно и мог обосновать свои слова, но это не значит, что у него не бывает некоторых обострений. Подобные обострения были выявлены также в ходе стационарного обследования, кроме того у молодого человека были обнаружены травмы на руке", - подчеркнул Арутюнян.
Он также заметил, что впредь, в связи с изменениями в законе, призывники, страдающие четырьмя болезнями, по причине которых ранее освобождались от службы, будут призваны в армию: "Впредь слишком низкий вес будет сопоставлен с ростом призывника. Если его вес составляет 43 кг, при росте в 155 см, то он пойдет на службу. Тоже самое касается случаев, связанных с ожирением, при росте 176 см, вес 130 кг. является удовлетворительным. Также на службы будут призываться молодые люди призывного возраста, у которых обнаружена гипербилирубинемия (когда в крови высокий уровень билирубина), и энурез".
В заключении Арутюняна отметил, что подросткам, которые достигли призывного возраста, но не успели окончить школу, дадут возможность окончить обучение.
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|Премьер-министр встретился с армянскими бизнесменами Бельгии
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|Гегам Арутюнян: В ходе летнего призыва в Общественный совет при министре обороны Армении на данный момент поступило 80 жалоб
|Министр юстиции Армении принял участие во встрече министров внутренних дел и юстиции стран ЕС и Восточного партнерства
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|Пашинян: Продолжая сотрудничество с НАТО, Армения и впредь видит себя в составе ОДКБ и ее системе безопасности
|На официальном сайте ООН опубликован меморандум МИД Республики Арцах
|Республиканская партия не выдвинет кандидата на пост мэра Еревана
|В Армии обороны НКР проходят трехдневные командирские сборы по радиоэлектронной борьбе
|Вопросы комплектации ВС Арцаха новыми вооружениями обсудили глава Совбеза Армении и министр обороны НКР
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили вице-спикеры парламентов двух стран
|В аппарат президента Армении представлены кандидатуры пяти претендентов на должность членов Конституционного Суда
|Чавушоглу поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Грузия экстрадировала в Армению Петра Цыганкова, обвиняемого в вооруженном нападении на Конверс Банк
|Список недвижимых памятников истории и культуры Армении пополнился семью объектами
|Самолетами МЧС РФ из Армении в Сирию будет доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи
|В рамках визита в Брюссель премьер-министр РА Никол Пашинян провел ряд двусторонних встреч
|Премьер-министр РА: Армения вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Премьер-министр РА: Армения продолжит участвовать в международных миротворческих миссиях НАТО
|Президент РА: Научными заслугами и достижениями Юрия Оганесяна гордится вся страна
|Активисты, выступающие против разработки Амулсарского месторождения, оперируют непроверенной информацией
|Захарова: В ближайшее время пройдут первые консультации между главами МИД Армении и Азербайджана
|Beeline Startup Incubator представил армянским стартапам список бизнес-ангелов
|Посол Армении в Румынии с послом Черногории обсудили перспективы сотрудничества
|Туск: Армения может рассчитывать на содействие ЕС на пути воплощения в жизнь намеченных реформ
|Сопредседатели МГ ОБСЕ в ходе встречи Мнацаканян-Мамедъяров подчеркнули важность воздержания от подстрекательской риторики
|Давид Тоноян и Лаура Купер обсудили перспективы сотрудничества
|Пашинян заверил Юнкера: впредь институциональное, финансовое и консультативное содействие ЕС будет использовано более адресно
|Армен Ашотян призвал немецкого коллегу изучить вопрос военного сотрудничества между компанией Rheinmetall и Азербайджаном
|Никол Пашинян с Раймондсом Вейонисом обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием и углублением армяно-латвийских отношений
|Эдуард Шармазанов в Варшаве встретился с председателями Сената и Сейма Польши
|Лакот: Встреча Пашинян-Макрон продемонстрировала, что Франция всегда будет поддерживать Армению
|Досрочные выборы мэра Еревана состоятся 16 июля: Фракции РПА и "Елк" пока не определились со своими намерениями
|Делегация Генштаба ВС Армении участвует во встрече с руководством китайской компании <Поли Дефенс>
|Бизнесмены из армянской Диаспоры сформировали группу инвесторов
|Посол Франции: CEPA нацелено на укрепление взаимодействия между Арменией и ЕС и открывает новые возможности для отраслевого сотрудничества
|Лакот: У карабахского конфликта нет военного пути решения
|Лакот: Франция привержена детальному выполнению взятых обязательств, в том числе и по вопросу продажи вооружения конфликтующим сторонам
|Армен Григорян: Армения привержена сотрудничеству с НАТО в уже существующих форматах
|Парламент Армении утвердил новый порядок освобождения от воинской службы
|В Армении осужденные за совершение тяжелых преступлений и пожизненно осужденные получат больше времени на свидания со своими родными и близкими
|В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение водителями правил дорожного движения
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