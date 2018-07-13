Пятница, 13 Июля 2018 17:57

АрмИнфо. Аким Астаны Асет Исекешев в интервью ИА АрмИнфо рассказал о проектах развития казахстанской столицы, приоритетных областях, на которые акцентируется внимание мэрии, о достижениях и многом другом.

Г-н Исекешев, не могли бы Вы рассказать немного о тех возможностях, которые открываются для малого бизнеса в Астане?

Астана действительно никогда не была промышленным регионом и здесь в основном процветает малый и средний бизнес. Доля малого и среднего бизнеса в ВРП (Валовой региональный продукт) составляет порядка 57,5 %, - это самый высокий показатель по Республики, и в принципе соответствует среднему уровне стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Поскольку у нас в основном сервисная экономика, то средний бизнес занят в таких направлениях как индустрия гостеприимства. Туризм является одним из наших приоритетных направлений. В городе больше 500 отелей и хостелей, около 1000 ресторанов и кафе. К примеру, 20 лет назад у нас была проблема, где покушать, сегодня ее уже нет. И поскольку сегодня у столицы бывает много гостей, то очень много людей работает в сфере гостеприимства.

В этой связи, во-первых, мы уделяем серьезное внимание высоким технологиям. У нас крупный аэропорт, два вокзала, очень много транспортных компаний. И поскольку город быстро расширяется, то серьезную нишу тут занимают компании в области строительства, компании которые занимаются информационным моделированием, архитектурные бюро.

Во-вторых, у нас сейчас появился сектор промышленности, в котором задействовано около 70 производств, и подавляющее большинство из них – это совместные предприятия с крупными компаниями, такими как, к примеру, Airbus, АЛЬБОНД, General Electric и др. И есть филиалы крупных иностранных предприятий.

В-третьих, сейчас в Астане уделяется большое внимание развитию образовательного центра. К примеру, у нас Назарбаев Университет создал несколько крупных научных центров, налажено международное взаимодействие. У нас более 250 медицинских учреждений, из которых 200 частных, 50 государственных. Очень много специалистов работает в сфере медицины, то есть мы акцентируем наше внимание на высокотехнологической медицине.

Ну, и как в качестве крупного мегаполиса, наша цель – это трансформация в глобальный город для региона с хорошим уровнем безопасности, инфраструктурой, способный проводить большие мероприятия с хорошим инвестиционным климатом, такого как, к примеру, Сингапур в Азии. Поэтому, мы в рамках нашей новой стратегии определили 10 секторов, 5 из которых мы позиционируем как глобальные – встраивающийся в глобальную экономику – это финансовой сектор, туризм на региональном уровне, логистика, и иные отрасли. И поскольку город и дальше будет расти, мы сейчас думает над тем, как в ближайшие 5-6 лет создать новые 150 тысяч рабочих мест.

Мы провели в городе несколько дней и заметили большое скопление машин у светофоров. Применяет ли город умные технологии, если учесть, что город, на самом деле, очень быстро разрастается? Как Вы будете развивать логистику?

Я думаю, что для любого мэра вопросы, связанные с транспортными развязками, являются одними из приоритетных, поэтому мы уделяем этому серьезное внимание, изучаем опыт других стран и городов. Сейчас мы работаем над новой системой, поскольку мы готовимся к большей урбанизации столицы. Сейчас мы готовим город на два миллиона человек, так как в год от 50-100 тысяч человек пребывает в Астану, у нас большая миграция. Мы провели международный конкурс с участием ведущих международных компаний, в основном английских, канадских и сингапурских, имеющих серьезный опыт в этой сфере. Первый этап пройден, и мы определились с тем, каким должен быть наш город. Мы ставим задачу, чтобы город был компактным, комфортным и удобным, с обеспечением всех социальных благ в расчете на 2 млн. население. Мы определились с концепцией, начинаем уже разрабатывать мастер-план, в рамках которого и новый транспортный сектор. Безусловно, у нас есть план развития транспортной инфраструктуры, большая программа – это развитие вело-пешеходных маршрутов. В этом году, к примеру, непрерывная велодорожка в Астане составила 56 км, в следующем году планируется построить еще 150 км, а в целом планируем довести это цифру до 2 тысяч км. Большие пешеходные зоны.

Второй приоритет – это общественный транспорт. У нас есть программа и в этой сфере. У нас уже 76 км Bus way, продолжаем эту линию. Односторонние движения, односторонние съезды, развязки и мы видим, что за два года у нас увеличилась скорость общественного транспорта на 20-25%. И мы продолжаем реализацию этой программы, так как имеет достаточно позитивные показатели.

Ну и в-третьих, – одна из самых приоритетных программ – эта Астана Smart City (умный город). В этом году уже медицина и образование полностью перейдут на электронную версию. Уже сегодня можно записать ребенка в школу, в садик через электронную систему всего лишь двумя кликами, но полностью перейдем к этой системе в 2019 году. У нас завершен вопрос с безопасностью, в городе установлено 13 тысяч видеокамер. Мы видим хорошие результаты за год их работы – на 30% снизилась уличная преступность, на 20% количество ДТП. То есть, это сильно дисциплинирует водителей. На данном этапе мы внедряем технологию распознавания лиц во всех автобусах, общественных местах – то есть речь идет о тотальном обеспечении безопасности. По всем направлениям мы серьезно продвинулись. У нас осталось два больших блока – это интеллектуально-транспортная система (она не полностью завершена, примерно 50% – это внедрение умных светофоров, программы планируем завершить в конце 2019 года) и второе – это управление жилищно-коммунальным хозяйством. Эта программа также завершится в конце следующего года, и реализуется по европейской модели. Поэтому транспорт конечно же наш приоритет.

Так, к примеру, на днях в Астане проходил форум мэров городов “Шелкового пути”, параллельно проходит еще около 30 крупных культурно-спортивных мероприятий, приезжают гости и главы государств, поэтому небольшие пробки бывают, но вообще у нас свободный трафик. Безусловно, когда проходит одновременно 5 крупных мероприятий с участием глав государств ряда стран, то часть дорог перекрывают и бывает, что около 30 минут можешь простоять в пробках, но в целом у нас в Астане такого нет. Более того, мы в этом году запускаем три большие магистральные дороги с мостами, которые полностью соединят левый берег с правым, в 2020 году запускаем две кольцевые дороги - большую и малую, и в конце 2019 года завершаем строительство электро-рельсового трамвая. Это как метро, только надземное. Почему надземное? Потому что у нас почва не позволяет строить метро. Трамвай соединит аэропорт с железнодорожным вокзалом, проходя через весь город. И этот ЛРТ нужен при населении города в 1,5-2 млн. человек, то есть через 5 лет он будет просто критически необходимым.

В каком направлении сегодня развивается Астана? Какую цель преследует открытие в городе Международного финансового центра “Астана” (МФЦА)?

Как я уже говорил, мы сейчас работаем над стратегической программой, согласно которой Астана должна стать одним из ключевых центров Евразийского пространства, соединяющих людей и народы. Конечно же, есть крупные центры – Москва, Санкт-Петербург, Пекин. И Астана стремится стать одним из таких городов. В этой связи мы разработали специальную программы “20 шагов”, которая акцентирует внимание на двух направлениях: первое – это обеспечение качества жизни горожан и гостей столицы, и второе – рост доходов населения. По каждому направлению разрабатываются локальные программы, одним из которых является Государственно-частное партнерство (ГЧП). Мы пошли на смелые решения – реализуется проект “Желтая страница”, как в Сингапуре, то есть, максимальный уход государства от частного бизнеса. Идет процесс приватизации, фактически все городские объекты мы продаем, кроме водоканалов и энергетики. Там мы еще изучаем. Все остальное продается. К примеру, сегодня мэрия переходит на такси, отказываясь от служебных машин, потому что появились отдельные автомобильные компании, то есть внедряются различные виды ГЧП от сервисных контрактов до строительства инфраструктурных компаний. Мы видим серьезный потенциал, уже реализовано около 600 проектов. Детские сады мы сейчас практически не строим. Сегодня частных детских садов стало больше чем государственных, переходим и в сферу образования. Несмотря на то, что сегодня из 95 школ всего 11 частных, после 2020 года у нас строительство школ будет по модели ГЧП, общежитие тоже по ГЧП. Кроме того, у нас 95% строительства жилья - частное. Мы строим больше всех в СНГ, у нас на миллион жителей приходится 2,5 кв. м нового качественного жилья. Мы уходим из этих сфер, уступая места частному бизнесу, что позволяет сэкономить государственные деньги и повысить качества предоставляемых услуг.

Что касается МФЦА – то, любой глобальный город зависит от 5 основных составляющих. Есть такие глобальные центры как Дубай, Сингапур, Лондон и если внимательно посмотреть, важны не только такие составляющие как качество инфраструктуры, безопасность, а том числе личная и инвесторов, очень важна также культурная, спортивная, образовательная среда. И одним из элементов глобального города является финансовый центр. Возьмите, к примеру, Дубайский финансовый центр – он самый крупный на Ближнем Востоке, Сингапурский в Азии. Это целый анклав. Но, на нашем постсоветском пространстве привлечь группы инвесторов, тем более с новыми инструментами, задача не простая. Поэтому наш президент принял такое стратегическое решение, а именно, был принят по этому поводу Конституционный закон для обеспечения принципа экстерриториальности на основе английского права, были приглашены авторитетные зарубежные судьи, в том числе из Англии, которые обеспечивают защиту и надежность инвестиций. Поэтому финансовый центр – это не просто проект. Он является важнейшим инновационным проектом для всей страны, а для Астаны - важнейшей частью экономики. По нашим подсчетам, только прямой вклад МФЦА в ВРК будет составлять около $12 млрд до 2025 года. Эта другая немного экосистема. Эта возможность не только для казахстанских предприятий, но я думаю и для российских, для центрально-азиатских, китайских – использовать эту площадку для финансирования различных проектов. То есть мы рассматриваем МФЦА как региональный финансовый хаб. Эта огромная мультипликативная цель плюс туризм.

Каким образом вы намерены привлекать туристов, что уже есть, и что еще предстоит сделать?

Конечно, у нас большие возможности для развития туризма, которые нам еще предстоит использовать. Я не говорю о природе, так как город находится посередине великой степи. На самом деле, мы всегда проводили здесь раскопки, найден древний город Бозок, очень много археологических находок, которые свидетельствуют о том, что здесь жили и до нашей эры племена сакские. Но, этот город 9-10 веков был центром Шелкового пути. Во-вторых, здесь очень много красивых мест. У нас рядом находится Боровое. В советское время, в этом сосновом бору среди гор советские медики лечили туберкулез. У нас есть рядом множество интересных мест, в том числе печально известных, куда приезжают посмотреть – к примеру Акмол Алжир (Акмолинский лагерь жён изменников Родины - Ред.). Прекрасен Восточный Казахстан, Байконур, Туркестан. Но, конечно, если говорить о конкретной программе, то мы используем лучших мировых специалистов для развития этой сферы и выделены уже три приоритета.

На первом этапе мы хотим стать одним из лучших центров конгресс-туризма и для этого у нас есть инфраструктура, мы хотим стать региональным хабом проведения всех крупных выставок в разных сферах, как международных, так и региональных. Нам важно проводить одно-два крупных мероприятия в неделю для обеспечения равномерного туристического потока. Вторая часть - культурно-спортивные мероприятия. Мы сейчас запустили несколько музеев, работаем над созданием центра современного искусства, строится несколько крупных развлекательных парков, развивается космический центр, планетарий - и у нас там совместное предприятие с Airbus по сборке спутников и наш Космический центр, также строится Восточный город.

Второй приоритет - это городской отдых и медицинский туризм. Ну и третий заключительный - это деловой туризм. У нас в МФЦА проходится множество различных форумов. На одном из последних было подписано около 500 контрактов.