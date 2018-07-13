Пятница, 13 Июля 2018 17:50

АрмИнфо. Министр юстиции Артак Зейналян принимает участие в неформальной встрече министров внутренних дел и юстиции стран ЕС и Восточного партнерства, проходящей с 12 по 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно источнику, встреча направлена на обсуждение вопросов укрепления верховенства права в странах Восточного партнерства и эффективной борьбы с коррупцией в судебных органах.

В рамках неофициального заседания министров внутренних дел и юстиции ЕС и Восточного партнерства министр юстиции Армении Артак Зейналян провел двусторонние встречи с Еврокомиссаром по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Верой Юровой, министром юстиции Австрии и главой Международной антикоррупционной академии Мартином Кройтнером.

В ходе встречи с Еврокомиссаром министр юстиции Армении представил ей приоритеты нового правительства Армении, сформированного после майской революции 2018 года, а также отметил необходимость борьбы с коррупцией. Он также подчеркнул важность реформирования Избирательного кодекса. Стороны обсудили возможности для дальнейшего содействия со стороны Европейского союза для осуществления реформ в сфере юстиции.

Во время встреч с министром юстиции Австрии и главой Международной антикоррупционной академии, Зейналян обсудил перспективы двухстороннего сотрудничества.