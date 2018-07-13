Пятница, 13 Июля 2018 17:30

АрмИнфо. С 13 по 21 июля в городе Глендейл штата Калифорния пройдет фотовыставка "Посети Ереван - 2800". Инициатором выставки выступил отдел туризма мэрии Еревана.

Согласно сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, на выставке будут представлены около 50 фотографий, рассказывающие о жизни армянской столицы в конце 19- начале 20 веков, а также как в советский период, так и в наши дни.

Необходимо отметить, что копии фотографий Еревана старого и советского периодов и сегодня поддерживаются в институте истории Еревана и перепечатаны специально для данной выставки.

Целью проведения фотовыставки "Посети Ереван -2800" является представление столицы Армении, увидеть и ощутить уникальность и теплоту древнего города, а также пригласить всех в Ереван на юбилейные торжества.

Напомним, что основные мероприятия "Ереван-2800" пройдут 29-30 сентября текущего года.