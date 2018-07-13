Пятница, 13 Июля 2018 16:26

АрмИнфо. Бархатная революция в Армении имела большое значение для нашей страны, и я уверен, что после предстоящих парламентских выборов в Армении наконец-то сформируются парламент и правительство, которые будут избраны народом. Об этом 13 июля на пресс-конференции заявил председатель лидер "Наследие" Раффи Ованнисян.

При этом Ованнисян отметил, что проходной порог во время выборов следует снизить. Он отметил, что считает целесообразным во время выборов выступать единым списком. "Я считаю, что это самый правильный вариант на предстоящих выборах. Наше предложение, относительно единого списка связано также с тем, что это и наша победа, так как мы в течение долгих лет боролись за создание новой Армении. Мы пока не знаем, каким образом пройдут выборы и не решили, пойдем ли мы на выборы одни или же в составе блока, но одно точно, партия "Наследие" будет участвовать в предстоящих выборах", - отметил Ованнисян.

Глава партии "Наследие" отметил, что он предлагает пойти на выборы в Совете старейшин также единым списком.

Политик заявил, что те разоблачения, которые осуществляет СНБ, очень приветствуются. "Каждый человек, который нарушил закон, должен ответить за это. Конечно, нам всем очевидно, что проблема ни в каком-то политике или генерале, это системная проблема. Я надеюсь, что очень скоро все нарушения и злоупотребления будут выявлены, а Служба национальной безопасности займется своими прямыми обязанностями, а именно разведкой", - подчеркнул Ованнисян.

Что касается последних назначений, в частности, учитывая тот факт, что зачастую на высокие должности назначаются молодые и неопытные кадры, политик заявил, что вероятно это временное решение и после выборов правительство еще раз пересмотрит данные назначения. Корме того, по словам Ованнисяна, именно молодежь была одной из движущих сил бархатной революции, поэтому логично, что участники национального пробуждения также должны занять определенные должности.

Коснувшись внешней политики, осуществляемой новым правительством, Ованнисян заявил, что она ведется очень грамотно и соответствует предложениям, которые ранее высказывали представители партии "Наследие". "Мы всегда отмечали, что Армения не должна быть губернией или штатом другой страны. И новое правительство также осознает это. При том, что мы остаемся в составе ЕАЭС, мы также начали более активно сотрудничать с Европой. И поездка премьер-министра в Брюссель является главным тому подтверждением. Я всегда отмечал, что нам нужно создавать и развивать отношения со сверхдержавами", - подчеркнул политик.

Что касается заявлений премьера о том, что Арцах также должен участвовать в переговорном процессе по карабахскому урегулированию лидер партии "Наследие" заявил, что если НКР вернется за стол переговоров, то это, безусловно, будет правильным решением. "Арцах является основной стороной конфликта, и я считаю, что представители республики имеют полное право участвовать в переговорном процессе и высказывать свою точку зрения", - заключил Раффи Ованнисян.