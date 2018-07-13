Пятница, 13 Июля 2018 16:15

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Арпине Ованнисян 13 июля приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Арабской Республики Египет в Армении Тарека Ибрагима Мухаммада Маати - в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба парламента, стороны подчеркнули важность развития межпарламентского взаимодействия, содействующего еще большему углублению отношений двух государств. В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации взаимных визитов парламентариев и развитие связей в различных сферах.

Собеседники выразили уверенность, что дружба между двумя странами и народами будет и впредь развиваться и укрепляться.

Ованнисян, особо выделив личный вклад и усилия посла в обогащении повестки двусторонних отношений, пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.