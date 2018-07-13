Пятница, 13 Июля 2018 13:57

АрмИнфо. Автомобильный рынок Казахстана продолжил восстановление: в июне впервые за полтора года месячный сбыт дилеров преодолел порог в 5000 реализованных автомобилей. Расходы казахстанцев на покупку новых автомобилей в первом летнем месяце достигли трёхлетнего максимума – 49 млрд тенге, сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "Казавтопром".

Сбыт по итогам июня 2018 года составил 5369 автомобилей, что превосходит прошлогоднее значение на 28,6%. Объём рынка в стоимостном выражении превысил показатель годичной давности на 50,6%. По итогам шести месяцев 2018 года официальные дилеры реализовали 25 989 автомобилей, что на 37,8% выше результата годичной давности. За этот период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 214,3 млрд тенге, что на 43% выше аналогичного показателя 2017 года. 52,9% реализованных автомобилей – импортного производства, 12 237 покупателей (47,1%) остановили свой выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам первого полугодия возглавляет Lada. За январь-июнь 2018 году в Казахстане продали 5 879 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 5 599 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 3 398 реализованных автомобилей. В рейтинге легковых моделей лидируют седаны Toyota Camry (2150 авто), Lada Granta (1695) и внедорожник Lada 4x4 (1499).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в первом полугодии продемонстрировали жители Алматы (6 755 проданных автомобилей), Астана (4 750), Атырау (1 929).

"В июне казахстанский авторитейл завершил пятый квартал своего непрерывного роста. Минувшие три месяца стали самым результативным периодом с начала 2016 года. В июне впервые за полтора года месячный сбыт дилеров преодолел порог в 5000 реализованных автомобилей. На фоне нефтяных цен, перешагнувших во II квартале 70-долларовую отметку, и стабильного 4%-го роста ВВП платёжеспособный спрос на автомобильном рынке продолжил восстановление. Расходы казахстанцев на покупку новых автомобилей в июне достигли трёхлетнего максимума – 49 млрд тенге, или 146 млн долларов", – отметил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алфёров.