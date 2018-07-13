Пятница, 13 Июля 2018 13:48

АрмИнфо. В Астане на территории технопарка может появиться киностудия. На данный момент вопрос находится на стадии обсуждения, передает официальный сайт акимата столицы.

Реализация проекта по созданию киностудии в Астане стала возможна благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между товариществом «Городской центр развития инвестиций «Astana Invest» и ТОО «V.S.E.E. (Enterprise)» во главе с режиссером и актером Ниязом Абдыгапаром в рамках Форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road.

«Нияз Абдыгапар представил проект „Астана киностудия“. Мы помогли найти помещение благодаря СПК, это технопарк, который находится в здании завода Целинсельмаш. Здание находится в неплохом состоянии и представляет собой территорию в 7000 кв. м вместе с общежитием (3000 кв. м)», — рассказала руководитель креативного сектора Проектного офиса «Новая экономика» Astana Invest Жулдыз Сейсенбекова. По ее словам, киностудия имеет большой потенциал развития, будет представлять интерес для России, а также возможность съемок на территории Астаны. «Производство кино, рекламных роликов с использованием специального кинооборудования, съемка исторических фильмов и фестивального кино, государственный заказ — все это можно производить на собственной киностудии», — сказала она.

Отметим, что в ходе Форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road акиматом Астаны подписаны ряд меморандумов по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 73 млн долларов. Они позволят запустить высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс и кондитерскую фабрику, лабораторию по диагностике ДНК и ряд других проектов.