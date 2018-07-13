Пятница, 13 Июля 2018 13:24

АрмИнфо. В преддверии Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии президент Армении Армен Саркисян посетил французское посольство в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян поздравил посла Франции Джонатана Лакота, сотрудников посольства и в их лице дружественный французский народ с праздником.

Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник - День взятия Бастилии (La Fete Nationale / Bastille Day) или День 14 июля (фр. Le Quatorze Juillet), установленный еще в 1880 году. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции - в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию - символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.