Пятница, 13 Июля 2018 13:17

АрмИнфо.Борьба с коррупцией является приоритетом для новых властей Армении. Об этом в интервью "Евроньюз" заявил премьер Армении Никол Пашинян.

При этом он подчеркнул, что эта борьба должна вестись исключительно в рамках закона и с соблюдением прав и свобод граждан. "Я сам был когда-то политзаключенным, и для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране",- отметил Пашинян.

Далее он заверил, что новое правительство "уже преуспело в осуществлении в стране серьезных экономических реформ". "Мы создали равные конкурентные условия для всех игроков рынка. Мы также надеемся сделать армянскую экономику более привлекательной для иностранного капитала. Мы будет развивать демократию в Армении с помощью наших зарубежных партнеров или без их помощи",- резюмировал Пашинян.