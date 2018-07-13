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|Пашинян: Я сам был когда-то политзаключенным, и для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
|Пашинян: Будет полезно, если НАТО направит месседж Баку о том, что попытки решить карабахский конфликт военным путем удостоятся жесткой реакции международного сообщества
|Пашинян: Продолжая сотрудничество с НАТО, Армения и впредь видит себя в составе ОДКБ и ее системе безопасности
|На официальном сайте ООН опубликован меморандум МИД Республики Арцах
|Республиканская партия не выдвинет кандидата на пост мэра Еревана
|В Армии обороны НКР проходят трехдневные командирские сборы по радиоэлектронной борьбе
|Вопросы комплектации ВС Арцаха новыми вооружениями обсудили глава Совбеза Армении и министр обороны НКР
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили вице-спикеры парламентов двух стран
|В аппарат президента Армении представлены кандидатуры пяти претендентов на должность членов Конституционного Суда
|Чавушоглу поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Грузия экстрадировала в Армению Петра Цыганкова, обвиняемого в вооруженном нападении на Конверс Банк
|Список недвижимых памятников истории и культуры Армении пополнился семью объектами
|Самолетами МЧС РФ из Армении в Сирию будет доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи
|В рамках визита в Брюссель премьер-министр РА Никол Пашинян провел ряд двусторонних встреч
|Премьер-министр РА: Армения вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Премьер-министр РА: Армения продолжит участвовать в международных миротворческих миссиях НАТО
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|Активисты, выступающие против разработки Амулсарского месторождения, оперируют непроверенной информацией
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|Посол Армении в Румынии с послом Черногории обсудили перспективы сотрудничества
|Туск: Армения может рассчитывать на содействие ЕС на пути воплощения в жизнь намеченных реформ
|Сопредседатели МГ ОБСЕ в ходе встречи Мнацаканян-Мамедъяров подчеркнули важность воздержания от подстрекательской риторики
|Давид Тоноян и Лаура Купер обсудили перспективы сотрудничества
|Пашинян заверил Юнкера: впредь институциональное, финансовое и консультативное содействие ЕС будет использовано более адресно
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|Делегация Генштаба ВС Армении участвует во встрече с руководством китайской компании <Поли Дефенс>
|Бизнесмены из армянской Диаспоры сформировали группу инвесторов
|Посол Франции: CEPA нацелено на укрепление взаимодействия между Арменией и ЕС и открывает новые возможности для отраслевого сотрудничества
|Лакот: У карабахского конфликта нет военного пути решения
|Лакот: Франция привержена детальному выполнению взятых обязательств, в том числе и по вопросу продажи вооружения конфликтующим сторонам
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|Парламент Армении утвердил новый порядок освобождения от воинской службы
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|Министр юстиции Армении и посол России обсудили перспективы сотрудничества
|Могерини призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий
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|Ф.Могерини: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта продолжит оставаться одним из приоритетов Европейского Союза
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|В Брюсселе состаялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Айка Саргсяна, племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна
|Премьер-министр Пашинян в Брюсселе встретился с экспертами центра Карнеги Европа и официальными лицами ЕС
|В отношении племянника бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна возбуждено уголовное дело
|Службой национальной безопасности задержаны бывший замминистра и начальник управления МЧС
АрмИнфо. Будет очень полезно, если НАТО направит четкий месседж Азербайджану о том, что любые попытки решить карабахский конфликт военным путем удостоятся жесткой реакции международного сообщества. Карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем. Об этом в интервью "Евроньюз" заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что с первых дней своего избрания на посту премьера убедился в том, что Азербайджан повышает уровень своей агрессии в отношении Армении.
"Однако я думаю, что эта агрессия направлена не только против Армении, но и против демократии. Я думаю, что руководство Азербайджана опасается того, что демократические процессы в Армении могут воодушевить азербайджанский народ на осуществление аналогичных перемен у себя в стране",- заметил Пашинян.
|Раффи Ованнисян: Мы считаем, что следует принять участие в досрочных парламентских выборах единым списком
|Арпине Ованнисян и посол Египта в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|ВС Азербайджана обстреляли армянские боевые позиции в направлении города Чамбарак
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|По случаю Дня взятия Бастилии Армен Саркисян посетил французское посольство в Армении
|Пашинян: Я сам был когда-то политзаключенным, и для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
|Пашинян: Будет полезно, если НАТО направит месседж Баку о том, что попытки решить карабахский конфликт военным путем удостоятся жесткой реакции международного сообщества
|Пашинян: Продолжая сотрудничество с НАТО, Армения и впредь видит себя в составе ОДКБ и ее системе безопасности
|На официальном сайте ООН опубликован меморандум МИД Республики Арцах
|Республиканская партия не выдвинет кандидата на пост мэра Еревана
|В Армии обороны НКР проходят трехдневные командирские сборы по радиоэлектронной борьбе
|Вопросы комплектации ВС Арцаха новыми вооружениями обсудили глава Совбеза Армении и министр обороны НКР
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Пашиян не считает встречу Мнацаканян-Мамедъяров поворотным с точки зрения достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта
|Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили вице-спикеры парламентов двух стран
|В аппарат президента Армении представлены кандидатуры пяти претендентов на должность членов Конституционного Суда
|Чавушоглу поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении
|Грузия экстрадировала в Армению Петра Цыганкова, обвиняемого в вооруженном нападении на Конверс Банк
|Список недвижимых памятников истории и культуры Армении пополнился семью объектами
|Самолетами МЧС РФ из Армении в Сирию будет доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи
|В рамках визита в Брюссель премьер-министр РА Никол Пашинян провел ряд двусторонних встреч
|Премьер-министр РА: Армения вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Премьер-министр РА: Армения продолжит участвовать в международных миротворческих миссиях НАТО
|Президент РА: Научными заслугами и достижениями Юрия Оганесяна гордится вся страна
|Активисты, выступающие против разработки Амулсарского месторождения, оперируют непроверенной информацией
|Захарова: В ближайшее время пройдут первые консультации между главами МИД Армении и Азербайджана
|Beeline Startup Incubator представил армянским стартапам список бизнес-ангелов
|Посол Армении в Румынии с послом Черногории обсудили перспективы сотрудничества
|Туск: Армения может рассчитывать на содействие ЕС на пути воплощения в жизнь намеченных реформ
|Сопредседатели МГ ОБСЕ в ходе встречи Мнацаканян-Мамедъяров подчеркнули важность воздержания от подстрекательской риторики
|Давид Тоноян и Лаура Купер обсудили перспективы сотрудничества
|Пашинян заверил Юнкера: впредь институциональное, финансовое и консультативное содействие ЕС будет использовано более адресно
|Армен Ашотян призвал немецкого коллегу изучить вопрос военного сотрудничества между компанией Rheinmetall и Азербайджаном
|Никол Пашинян с Раймондсом Вейонисом обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием и углублением армяно-латвийских отношений
|Эдуард Шармазанов в Варшаве встретился с председателями Сената и Сейма Польши
|Лакот: Встреча Пашинян-Макрон продемонстрировала, что Франция всегда будет поддерживать Армению
|Досрочные выборы мэра Еревана состоятся 16 июля: Фракции РПА и "Елк" пока не определились со своими намерениями
|Делегация Генштаба ВС Армении участвует во встрече с руководством китайской компании <Поли Дефенс>
|Бизнесмены из армянской Диаспоры сформировали группу инвесторов
|Посол Франции: CEPA нацелено на укрепление взаимодействия между Арменией и ЕС и открывает новые возможности для отраслевого сотрудничества
|Лакот: У карабахского конфликта нет военного пути решения
|Лакот: Франция привержена детальному выполнению взятых обязательств, в том числе и по вопросу продажи вооружения конфликтующим сторонам
|Армен Григорян: Армения привержена сотрудничеству с НАТО в уже существующих форматах
|Парламент Армении утвердил новый порядок освобождения от воинской службы
|В Армении осужденные за совершение тяжелых преступлений и пожизненно осужденные получат больше времени на свидания со своими родными и близкими
|В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение водителями правил дорожного движения
|Продлены сроки внедрения электронной площадки оповещений
|Айк Саргсян пытался бежать во Францию, но был задержан правоохранителями
|Министр юстиции Армении и посол России обсудили перспективы сотрудничества
|Могерини призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий
|Никол Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО
|МИД РА: Переговорный процесс по Карабаху не имеет альтернативы
|Ф.Могерини: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта продолжит оставаться одним из приоритетов Европейского Союза
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го июля
|Никол Пашинян и Эммануэль Макрон обсудили вопросы дальнейшего развития армяно- французских отношения
|В Брюсселе состаялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Айка Саргсяна, племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна
|Премьер-министр Пашинян в Брюсселе встретился с экспертами центра Карнеги Европа и официальными лицами ЕС
|В отношении племянника бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна возбуждено уголовное дело
|Службой национальной безопасности задержаны бывший замминистра и начальник управления МЧС
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