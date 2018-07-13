Пятница, 13 Июля 2018 13:14

АрмИнфо. Будет очень полезно, если НАТО направит четкий месседж Азербайджану о том, что любые попытки решить карабахский конфликт военным путем удостоятся жесткой реакции международного сообщества. Карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем. Об этом в интервью "Евроньюз" заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что с первых дней своего избрания на посту премьера убедился в том, что Азербайджан повышает уровень своей агрессии в отношении Армении.

"Однако я думаю, что эта агрессия направлена не только против Армении, но и против демократии. Я думаю, что руководство Азербайджана опасается того, что демократические процессы в Армении могут воодушевить азербайджанский народ на осуществление аналогичных перемен у себя в стране",- заметил Пашинян.