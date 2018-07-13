Пятница, 13 Июля 2018 13:07

АрмИнфо.Участие Армении в двух миротворческих миссиях НАТО в Афганистане и Коссово позволяет республике быть вовлеченной в глобальные миротворческие процессы. Об этом в интервью "Евроньюз" заявил премьер Армении Никол Пашинян При этом он напомнил, что Армения является членом Организации о договоре коллективной безопасности и видит себя и в дальнейшем в составе ОДКБ и в ее системе безопасности.

Он также заверил, что Армения и впредь продолжит и будет развивать союзнические отношения с Россией, также как с НАТО, Западными странами, Евросоюзом и США. "То есть мы не намерены делать радикальных изменений в нашей внешней политике",- заявил он.