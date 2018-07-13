Пятница, 13 Июля 2018 12:24

АрмИнфо. Республиканская партия, у которой большинство в Совете старейшин Еревана, тем не менее, не выдвинет кандидата на пост столичного градоначальника. Об этом сообщили источники АрмИнфо в столичной мэрии, при этом затруднившись объяснить причины этого решения РПА.

Пока не понятно, как поступит фракция "Елк". Накануне в беседе с корреспондентом АрмИнфо, глава этой фракции Давид Хажакян заявил, что "Елк" не обсуждал ни вопрос выдвижения кандидата, ни самого кандидата. В "Елке" ждут возвращения своего лидера, премьера Никола Пашиняна из Брюсселя для окончательного решения этих вопросов.

Единственным кандидатом на пост мэра Еревана на сегодняшний день является глава фракции "Еркир цирани" Заруи Постанджян, которая еще накануне подала свои документы для регистрации.

Срок выдвижения кандидатов завершается сегодня. Выборы мэра Еревана состоятся 16 июля в 11:00 на внеочередном заседании столичного Совета старейшин. Если ереванским старейшинам не удастся выбрать мэра, то Совет будет распущен и будут назначены новые столичные выборы.

Отметим, что мэр Еревана, республиканец Тарон Маркарян на днях подал в отставку, так и не объяснив мотивы своего решения.